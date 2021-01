iOS 14.4: 7 nieuwe functies en verbeteringen op een rij

Sinds dinsdagavond is iOS 14.4 te downloaden, maar wat voegt de update precies toe aan je iPhone? We duiken in de software en laten zien wat er allemaal nieuw is.

iOS 14.4 functies: de 7 belangrijkste op een rij

Het is weer tijd om je Apple-apparaten bij te werken. Apple heeft updates uitgebracht voor de iPhone, iPad, Apple Watch en HomePod. Maar wat is er precies nieuw? Tijd voor een overzicht.

1. Drie kritieke beveiligingslekken gedicht

De belangrijkste reden om iOS 14.4 snel te installeren is geen flitsende nieuwe functie. Apple heeft bekendgemaakt dat de update drie kritieke gaten in de beveiliging van de iPhone dichten, die mogelijk ‘actief misbruikt worden’. Dat betekent dat alle iPhones die nog niet op iOS 14.4 draaien gevoelig zijn voor deze kwetsbaarheid.

Omdat steeds meer mensen steeds meer zaken via hun iPhone regelen, is het belangrijk om dit soort updates zo spoedig mogelijk te installeren. Zo blijven je gegevens optimaal beschermd.

2. Hand-off met de HomePod en HomePod mini

Heb je een HomePod of HomePod mini en iPhone 11 of nieuwer? Dan kun je vanaf nu een handige nieuwe functie gebruiken. Met de Handoff-functie kun je muziek van je iPhone naar de HomePod overzetten door je telefoon simpelweg boven de speaker te houden.

Ook zal je iPhone luistertips geven als je het toestel in de buurt van de HomePod houdt, die je daarna zonder het toestel te ontgrendelen kunt overzetten. Deze tweede functie werkt alleen op de HomePod mini, omdat de grotere HomePod de benodigde U1-chip niet heeft.

3. Ondersteuning voor nieuwe Apple Watch wijzerplaat

Heb je een Apple Watch? Dan kun je vanaf het installeren van de nieuwste updates een aantal nieuwe Unity-wijzerplaten gebruiken. Met deze wijzerplaten viert Apple Black History Month. Vanaf 1 februari zal er ook een exclusief Apple Watch-bandje verschijnen die mooi bij de kleuren van deze nieuwe wijzerplaat past.

4. Camera-app ondersteunt kleinere qr-codes

Al een tijdje kun je een qr-code gemakkelijk scannen door er simpelweg de standaard camera-app van je iPhone op te richten. Nu er steeds kleinere qr-codes komen, heeft Apple de Camera-app bijgewerkt om deze codes sneller te herkennen en makkelijker te scannen. Daar hoef jij als gebruiker niets voor te doen: richt je camera erop en de code wordt geactiveerd.

5. Foutmelding na reparatie met nep-camera-onderdelen

Om frauduleuze bedrijven tegen te gaan die iPhones repareren met nep-onderdelen, heeft Apple een nieuwe melding toegevoegd. Als je een iPhone na een camerareparatie aanzet, zal het toestel controleren of de camera-onderdelen wel echt van Apple afkomstig zijn. Is dat niet zo, dan ontvang je een waarschuwing en heb je als gebruiker bewijs dat je telefoon niet is gerepareerd zoals het hoort.

6. Bluetooth-apparaten als koptelefoons labelen

Vanaf iOS 14 kan je iPhone waarschuwingen geven als je het volume te hard hebt staan van je koptelefoon. Dat werkt goed voor de AirPods, AirPods Pro en AirPods Max, maar nog niet voor bluetooth-koptelefoons van andere merken. Daar komt nu verandering in met de optie om een koptelefoon via de bluetooth-instellingen te labelen als koptelefoon.

7. Meerdere bugfixes

Naast al deze iOS 14.4-functies repareert de update ook weer een hele lijst aan bugs. Zo laat de Fitness-widget nu weer de goede voortgang zien en is een gekke fout met hdr-foto’s van de iPhone 12 Pro ook opgelost. Net als de beveiligingsfouten is dit een goede reden om de update zo snel mogelijk op je iPhone te installeren.