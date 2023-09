Apple past abonnementen bij iCloud aan – dit verandert er

Heb jij een abonnement bij iCloud? Dan hebben we goed nieuws, want Apple past de abonnementen aan. Dit verandert er bij iCloud!

Apple voert veranderingen door bij iCloud

Als je veel opslagruimte nodig hebt op je iPhone, iPad of Mac is de kans groot dat je een abonnement hebt bij iCloud. Met zo’n abonnement koop je voor een lage prijs meer digitale opslagruimte, zodat er meer geheugen vrijkomt op je apparaat. Iedereen die iCloud heeft krijgt standaard 5 GB aan opslagruimte, maar voor veel Apple-gebruikers is dat (lang) niet genoeg.

Daarom kun je bij Apple kiezen uit meerdere iCloud-abonnementen, afhankelijk van hoeveel opslagruimte je denkt nodig te hebben. Je had altijd de keuze uit drie opties, maar bij de aankondiging van de iPhone 15 kondigde Apple aan dat de abonnementen worden aangepast. En dat is goed nieuws, want je hebt straks de keuze uit meer mogelijkheden bij iCloud. Dit verandert er!

Dit zijn de nieuwe abonnementen

Als je een abonnement bij iCloud hebt, kun je belangrijke data zoals je foto’s, back-ups van je Apple-devices en bestanden digitaal opslaan. Dit zijn vaak grote bestanden, waardoor 5 GB aan opslagruimte al snel te weinig is. Je had daarom al de optie om voor een bepaald bedrag de opslagruimte uit te breiden naar 50 GB, 200 GB en 2 TB. Toch is dat voor een aantal gebruikers nog steeds niet genoeg.

Daarom heeft Apple daar nog twee opties aan toegevoegd, je kunt namelijk ook uitbreiden naar 6 TB en zelfs 12 TB. Dit is vooral handig voor professionele gebruikers van iCloud, zo kunnen grote video- en mediabestanden nu makkelijker worden opgeslagen. Je legt voor de nieuwe abonnementen wel een behoorlijk maandelijks bedrag neer, dit zijn alle mogelijkheden om meer opslag bij te kopen:

50 GB aan iCloud-opslag: 0,99 euro per maand

aan iCloud-opslag: per maand 200 GB aan iCloud-opslag: 2,99 euro per maand

aan iCloud-opslag: per maand 2 TB aan iCloud-opslag: 9,99 euro per maand

aan iCloud-opslag: per maand 6 TB aan iCloud-opslag: 29,99 euro per maand

aan iCloud-opslag: per maand 12 TB aan iCloud-opslag: 59,99 euro per maand

iCloud-abonnement delen met gezinsleden

Als je een nieuwe iPhone koopt, is het vaak goedkoper om de opslagruimte uit te breiden met een iCloud-abonnement. Apple vraagt al snel honderden euro’s meer voor een iPhone met 256 GB of 512 GB, terwijl je bij iCloud slechts enkele euro’s per maand betaalt. Bovendien kun je het iCloud-abonnement delen met gezinsleden, waardoor je gezamenlijk meer opslagruimte hebt en het maandelijkse bedrag kunt verdelen.

Bij een abonnement op iCloud krijg je er meer voordelen bij, zo krijg je de optie om je mailadres te verbergen en zijn je internetgegevens beter beveiligd. Lees hier welke voordelen je nog meer krijgt bij iCloud Plus. Weet je niet zeker hoeveel opslagruimte je nodig hebt bij iCloud? Dan kun je altijd nog uitbreiden naar meer geheugen of juist een stap terug doen. Hier geven we je een aantal tips, zodat je kunt inschatten welk abonnement op iCloud het beste bij je past!

