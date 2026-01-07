Let op: Apple komt met 6 (!) grote updates op deze datum in januari

Houd al je Apple-apparaten deze maand goed in de gaten, want Apple brengt maar liefst zes grote updates uit! Dit is de verwachte releasedatum.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple bereidt een reeks grote software-updates voor! Vrijwel alle apparaten van Apple krijgen deze maand een nieuwe softwareversie. Dat betekent dat de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV én Apple Vision Pro binnen bijgewerkt kunnen worden. Apple maakt de releasedatum van een update zelden van tevoren bekend, maar houdt jaarlijks wél vast aan dezelfde planning. Op deze datum verschenen soortgelijke softwareversies eerder:

2025: maandag 27 januari ;

; 2024: maandag 22 januari ;

; 2023: maandag 23 januari ;

; 2022: woensdag 26 januari.

Vergelijkbare software-updates zijn de afgelopen jaren eind januari uitgebracht. Het is daarom de verwachting dat Apple de nieuwe softwareversies rond dezelfde periode in 2026 uitrolt. Grote updates verschijnen doorgaans op een maandag, dus zet maandag 26 januari 2026 alvast in je agenda. Die avond om 19.00 uur (Nederlandse tijd) brengt Apple vermoedelijk maar liefst zes nieuwe softwareversies uit voor vrijwel alle apparaten.

Deze softwareversies verschijnen

Eind januari komen nieuwe softwareversies beschikbaar voor de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), Apple TV en Apple Vision Pro. Apple brengt iOS 26.3, iPadOS 26.3, watchOS 26.3, macOS 26.3, tvOS 26.3 en visionOS 26.3 uit in de laatste week van januari. Het gaat om grotere tussentijdse updates, die verbeteringen en een aantal nieuwe functies naar je Apple-apparaten brengen. Daarnaast lost Apple eerdere softwarefouten op.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met iOS 26.3 en iPadOS 26.3 brengt Apple meerdere nieuwe functies naar de iPhone en iPad. Zo wordt het voor gebruikers gemakkelijker om van een Android-toestel naar een iPhone over te stappen, zodat alle foto’s, berichten en applicaties probleemloos overgezet kunnen worden. Zowel de iPhone als de iPad krijgen nieuwe achtergronden in het thema van de Weer-app, die actuele weersinformatie tonen op het Begin- en Toegangsscherm van de toestellen.

Een andere belangrijke verbetering in iOS 26.3 is de ondersteuning voor het versturen van notificaties naar smartwatches van derde partijen. Nu heeft alleen de Apple Watch de mogelijkheid om meldingen van je iPhone te ontvangen. Vanaf iOS 26.3 is deze functie niet meer exclusief voor de Apple Watch, waardoor bijvoorbeeld ook slimme horloges van Samsung werken met de notificaties van je iPhone.

Voor watchOS 26.3, macOS 26.3 en tvOS 26.3 worden geen grote veranderingen verwacht. Dat maakt de updates van Apple niet minder belangrijk, want het bedrijf gebruikt nieuwe softwareversies ook om de beveiliging van je apparaat te verbeteren. Zorg er daarom voor dat je de updates snel installeert zodra ze beschikbaar zijn. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!