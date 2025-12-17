iOS 26.3 brengt 3 nieuwe achtergronden naar je iPhone: zo zien ze eruit

Apple werkt aan iOS 26.3 en brengt met de update drie nieuwe achtergronden naar je iPhone. Zo zien ze eruit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26.3

Er komen nieuwe achtergronden naar je iPhone! Apple werkt aan iOS 26.3, de volgende softwareversie voor de iPhone. Met iOS 26.3 introduceert Apple niet alleen meer functies, er komen ook nieuwe wallpapers bij. In iOS 26.3 bèta 1 heeft Apple drie nieuwe achtergronden voor de iPhone toegevoegd. Deze zijn ontworpen in het thema van de Weer-app, zo komen de wallpapers standaard met handige widgets die informatie geven over het weer.

Iedere achtergrond heeft een eigen ontwerp. Zo wordt de tijd in een andere stijl weergegeven en hebben ze verschillende widgets. De informatie in de widgets komt op hetzelfde neer, want alle onderdelen delen gegevens over de live weersomstandigheden voor je huidige locatie. Klinkt dat handig en ben je benieuwd hoe de achtergronden eruitzien? Bekijk hier de nieuwe achtergronden voor je iPhone in iOS 26.3:

Aangepaste indeling wallpapers

De nieuwe achtergronden zijn niet alleen ontworpen in het thema van de Weer-app, maar zijn ook gesynchroniseerd met de applicatie. Zo past de wallpaper zich aan op de actuele weersituatie. Bij regenachtig weer verschijnt regen op de achtergrond, als het zonnig is zie je juist zonnestralen op de wallpaper. Zo heb je niet alleen telkens een andere achtergrond, maar weet je ook direct hoe het weer buiten is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple voegt in iOS 26.3 overigens niet alleen meer achtergronden toe, maar past de categorieën van de wallpapers ook aan. Waar de Weer- en Astronomie-achtergronden nu nog onder één categorie vallen, verdeelt Apple de wallpapers vanaf iOS 26.3 over twee groepen. De kans is daarom groot dat er in de toekomst meer achtergronden in het thema van de Weer-app volgen. Zo heb je onder de categorie ‘Astronomie’ voorlopig nog veel meer keuze dan onder ‘Weer’.

Meer over iOS 26.3

Met iOS 26.3 heb je dus de keuze uit meer achtergronden voor je iPhone. Apple voert in de volgende softwareversie meer veranderingen door, zo wordt het gemakkelijker om de gegevens van je iPhone over te zetten naar een Android-toestel. Een nieuwe functie zorgt ervoor dat alle foto’s, notities, berichten en applicaties probleemloos overgezet kunnen worden naar een Android-toestel. Andersom geldt overigens hetzelfde, want Google heeft een functie geïntroduceerd die het overzetten naar een iPhone verbetert.

Verder krijgen smartwatches van derde partijen eindelijk ondersteuning voor het ontvangen van meldingen via je iPhone. Nu is deze feature nog exclusief voor de Apple Watch, maar vanaf iOS 26.3 kan bijvoorbeeld ook een smartwatch van Samsung meldingen van je iPhone binnenkrijgen. Wil je meer weten over iOS 26.3? Lees hier alles over de volgende softwareversie voor je iPhone. Schrijf je ook in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele belangrijke update mist!