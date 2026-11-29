Google voert een opvallende verandering door op zijn bekende startpagina en haalt een populaire knop weg. Dit is wat je erover moet weten.

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Google neemt afscheid van deze populaire knop

Als je regelmatig Google gebruikt, ben je waarschijnlijk gewend aan de twee knoppen onder de zoekbalk: ‘Google Zoeken’ en ‘Ik doe een gok’. Aan die vertrouwde indeling komt nu een einde. Google haalt de traditionele ‘Google Zoeken’-knop weg en vervangt deze door drie knoppen die allemaal met kunstmatige intelligentie te maken hebben.

De nieuwe knoppen zijn bedoeld om afbeeldingen te maken, bestanden te uploaden en te brainstormen met Gemini. De functie voor afbeeldingen maken werkt met Nano Banana, de AI-afbeeldingengenerator van Google. Via de bestandsknop kun je documenten laten analyseren en vragen stellen over de inhoud. Met Brainstorm kun je Gemini juist gebruiken om ideeën uit te werken. De knop ‘Ik doe een gok’ blijft voorlopig wel gewoon beschikbaar bij Google Zoeken.

New on the Google desktop homepage globally: we’re rolling out a collapsible sidebar to easily find & jump back into your recent AI searches.



People are coming to Search with more questions that aren’t just one and done – and in testing, this sidebar made a big difference for… pic.twitter.com/mKHz295tzK — Robby Stein (@rmstein) November 19, 2026

AI-geschiedenis

Er verandert nog meer aan de startpagina. Google voegt een uitklapbare zijbalk toe waarin je recente gesprekken en zoekopdrachten binnen de AI-modus kunt terugvinden. Volgens Robby Stein, vicepresident van Google Search, gebruiken mensen de zoekmachine steeds vaker voor vragen die meerdere stappen vereisen. Met de nieuwe zijbalk kun je gemakkelijker verdergaan met eerdere gesprekken. De vernieuwde startpagina wordt momenteel wereldwijd uitgerold voor de desktopversie van Google.

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Zoeken blijft mogelijk

Gelukkig betekent het verdwijnen van de knop niet dat Google afscheid neemt van de traditionele zoekmachine. Ondanks het verdwijnen van de bekende knop van Google kun je nog steeds op de vertrouwde manier zoeken. Je hoeft alleen maar een zoekopdracht in te typen en op ‘Enter’ te drukken. Je krijgt dan gewoon de reguliere zoekresultaten te zien. De AI-modus wordt dus niet automatisch geopend.

Google maakt hiermee duidelijk steeds meer ruimte voor kunstmatige intelligentie en schuift de traditionele zoekervaring langzaam op de achtergrond. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen bij Google? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!