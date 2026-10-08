Google Gemini werkt vanaf 9 oktober 2026 véél slechter (tenzij je gaat betalen)

Google maakt AI-chatbot Gemini vanaf vrijdag 9 oktober een stuk minder aantrekkelijk, tenzij je bereid bent om er voortaan voor te betalen.

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Google Gemini werkt vanaf 9 oktober 2026 véél slechter

Vanaf vrijdag 9 oktober krijgen gebruikers zonder Google AI-abonnement alleen nog maar toegang tot Gemini 3.5 Flash-Lite. De krachtigere Gemini 3.6 Flash en Gemini 3.1 Pro verdwijnen voor deze groep gratis gebruikers per direct.

Dat is vooral vervelend als je Gemini vaak gebruikt voor ingewikkeldere vragen. Flash-Lite is namelijk vooral bedoeld voor snelle antwoorden. Flash en Pro bieden daarentegen meer mogelijkheden voor uitgebreidere taken en geavanceerd redeneren.

Ook Plus gaat erop achteruit

Heb je een Google AI Plus-abonnement van 4,99 euro per maand? Dan blijf je wel toegang houden tot Flash-Lite en Flash, maar er is ook een nadeel. Gemini Pro wordt bij dit abonnement namelijk ook weggehaald.

Google lijkt daarmee een duidelijker onderscheid te willen maken tussen de verschillende betaalde abonnementen en het gratis abonnement. Gebruikers die het beste model willen blijven gebruiken, worden dus min of meer gedwongen om over te stappen naar Google AI Pro. Die versie van Google Gemini kost meer liefst 21,99 euro per maand.

Google AI Pro krijgt iets extra’s

Voor bestaande AI Pro-abonnees is er daarentegen wel goed nieuws. Zij behouden toegang tot Gemini 3.5 Flash-Lite, 3.6 Flash en 3.1 Pro, en krijgen bovendien toegang tot Deep Think. Deze functie is bedoeld voor complexe opdrachten waarbij Gemini meer tijd en rekenkracht gebruikt om tot een antwoord te komen. Tot nu toe was Deep Think exclusief voor de duurdere AI Ultra-abonnementen.

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Google introduceert verder ook nieuwe instellingen voor de hoeveelheid denkwerk: laag, gemiddeld en hoog. Een hogere instelling moet uitgebreidere antwoorden opleveren, maar verbruikt ook sneller je gebruikslimiet. Kies je een lagere instelling, dan zijn je antwoorden minder uitgebreid maar bereik je ook minder snel je limiet.

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