Alle belangrijke iPhone 15-geruchten op een rij

De afgelopen maanden zijn er al veel geruchten over de iPhone 15 verschenen. iPhoned zet de belangrijkste (en meest betrouwbare) geruchten voor je bij elkaar!

De meest betrouwbare iPhone 15-geruchten

De iPhone 14 (Pro) is er nog maar net. Toch zijn er al veel geruchten over de opvolger: de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro-modellen. Krijgt de normale iPhone 15 volgend jaar ook een Dynamic Island? Zien we dan eindelijk een usb-poort bij dit nieuwe vlaggenschip?

1. iPhone 15 design, formaten en display

Volgens alle geruchten gaat de iPhone 15 (Pro) ‘gewoon’ weer een 6,1-inch display krijgen. Daarnaast verwachten we weer een grote versie (de iPhone 15 Plus) met een 6,7-inch display. Volgens de huidige geruchten gaan de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus dit jaar het Dynamic Island krijgen. Deze vervangt de inkeping (notch) die je nog wel ziet bij de iPhone 14 en iPhone 14 Plus.

Toch blijven andere display-functies wel exclusief voor de Pro-modellen. Zo vinden we volgend jaar nog steeds geen ProMotion-technologie in de ‘normale’ iPhone 15. Hiermee kan het scherm van de iPhone 14 Pro (Max) verversen met een snelheid van 1Hz of zelfs met 120Hz. Dat betekent dus dat de reguliere iPhone 15 (Plus) ook géén always-on display krijgt.

Hoe zit het dan met iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max? Het ziet er naar uit dat alles op het gebied van scherm en formaten hetzelfde blijft. Het design verandert waarschijnlijk wel een beetje. De iPhone 15 krijgt nog wel knoppen, maar die kun je niet meer fysiek indrukken. Je ‘voelt’ via motortjes nog wel dat je de knop indrukt.

2. Van Lightning naar usb-c-poort

De kogel is door de kerk: Apple moet de iPhone 15 nu wel usb-c geven. De EU is al een langere tijd bezig met wetgeving rondom een universele aansluiting voor elektronische apparaten en heeft deze er nu definitief doorheen gesleept.

Alle nieuwe elektronische apparaten moeten in 2024 een usb-c aansluiting hebben. De iPhone 15 en iPhone 15 Plus gaan dus volgens de (bijna bevestigde) geruchten een usb-c-poort krijgen.

Er is nog wel een dingetje. Volgens analisten krijgt de iPhone 15 Pro (Max) niet alleen ondersteuning voor usb-c, maar heeft hij ook Thunderbolt. Deze aansluitingen zijn precies hetzelfde ontwerp, maar verschillen wel! Als dit waar blijkt te zijn, volgt Apple de tactiek van de iPad Pro-modellen, die nu al zowel Thunderbolt als usb-c ondersteunen.

3. Verbeteringen aan de camera (vooral voor de iPhone 15 Pro Max)

Als we alle geruchten mogen geloven, gaat Apple voortbouwen op de camera-upgrades van de iPhone 14 Pro (Max). Dus met 48 MP, ‘pixel binning’ en een aantal andere gave software-functies. Aanvankelijk ging het gerucht dat de iPhone 15 Pro-modellen een nieuwe ‘8P’ (acht interne lenzen) camera aan de achterzijde zou krijgen. Maar volgens recent geruchten bleek dit niet het geval te zijn. Met deze upgrade zouden foto’s nog iets minder last hebben van vervorming.

Toch is er volgens de geruchten wel één nieuwe camera-functie van de iPhone 15 waar we enorm naar uitkijken. De verwachting is dat de iPhone 15 Pro Max voor het eerst een periscoop-lens krijgt. Dit is een spiegeltje dat licht reflecteert in een hoek van 90 graden ten opzichte van de camerasensor. Er is dan meer ruimte voor de interne lenzen en dat is goed nieuws. Waarschijnlijk kan de iPhone 15 Pro Max dan verder inzoomen dan ooit.

4. Nieuwe chip voor de iPhone 15-line up

Volgens de geruchten gaan de iPhone 15 en iPhone 15 Plus aangedreven worden door de A16 Bionic-chip die we nu al in de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max vinden. Dat betekent dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max nog betere chips kunnen (en moeten) krijgen. Apple wil namelijk de Pro-modellen in rekenkracht altijd kunnen onderscheiden van de normale vlaggenschepen.

Deze zullen naar verwachting de A17 Bionic-processor gebruiken. Deze nieuwe onaangekondigde chip is efficiënter, sneller én krachtiger dan de voorganger. Met de komst van deze A17 Bionic-chip menen sommige bronnen dat de iPhone 15 Pro nu 8GB werkgeheugen gaat krijgen.

5. Marketing en naamgeving van de iPhone 15

Apple schijnt ook op het gebied van naamgeving en strategie plannen te maken voor de iPhone 15. Het bedrijf wil namelijk de iPhone 15 Pro Max dé Apple-telefoon van 2023 maken. Het feit dat enkel de iPhone 15 Pro Max een periscoop-camera gaat krijgen illustreert dit mooi.

Daarom moet de iPhone 15 Pro Max dan ook goed te onderscheiden zijn van de iPhone 15 Pro. Geruchten zeggen dan ook dat de iPhone 15 Pro Max volgend jaar de ‘iPhone 15 Ultra’ gaat heten. Heel gek is dit niet. We zagen op het laatste moment de allerbeste Apple Watch ook dit ‘Ultra’-labeltje krijgen.

De komende tijd lees je ieder gerucht over de iPhone 15 op onze website. Wil je dus altijd op de hoogte blijven van het iPhone-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!