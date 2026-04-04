iOS 27 krijgt een compleet nieuwe app die je dagelijks gaat gebruiken (iPhone-nieuws #14)

De laatste keer dat je iPhone een compleet nieuwe standaard-app erbij kreeg, is al even geleden. Dit jaar gebeurt het weer! Dit en meer in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Dit jaar wordt iOS 27 de belangrijkste update voor je iPhone! Met de nieuwe softwareversie introduceert Apple veel meer functies, maar dat is niet alles. Er komt ook een compleet nieuwe app naar je iPhone, want Apple werkt aan een grote update voor Siri. De stemassistent krijgt in iOS 27 een speciale applicatie, die vanaf september standaard op je iPhone staat. Het is voor het eerst dat Siri in de vorm van een app naar de iPhone komt.

Het toetsenbord op je iPhone heeft veel handige functies, die je vermoedelijk nog lang niet allemaal kent. Eén van die slimme features is tekstvervanging. Apple heeft tekstvervanging al jaren geleden toegevoegd aan de instellingen op je iPhone. Tekstvervanging is bedoeld om het typen van woorden (of zelfs zinnen) veel sneller te maken. Om een woord of zin te typen hoef je slecht één of twee tekens in te voeren, je iPhone vult de rest vervolgens aan.

Met de paasdagen heeft Bol een leuke winactie in de app. Als je alle verborgen paaseieren kunt vinden in de applicatie van Bol maak je kans op een tegoedbon van 150 euro. Je moet in totaal twaalf eieren vinden. De winactie is in de app en op de website beschikbaar. Wij vertellen waar je de eieren in de app kunt vinden. Met de meeste beschrijvingen kun je ze ook wel op de website vinden, maar houdt er dan wel rekening mee dat je vaak nog even moet doorzoeken.

Opgelet als je nog een oudere iPhone hebt liggen, want Apple heeft een reeks belangrijke software-updates uitgebracht. Deze nieuwe softwareversies zijn in maart verschenen en lossen grote beveiligingsproblemen op. De software van de iPhone is door deze problemen kwetsbaar voor gevaarlijke malware. Deze malware wordt verspreid door hackers om toegang te krijgen tot gevoelige informatie op je iPhone. Dit zijn de iPhones die je meteen moeten updaten.

Apple lijkt met de iPhone 18 een subtiele verandering door te voeren die je meteen gaat zien. Volgens recente geruchten krijgt de complete iPhone 18-serie een kleiner Dynamic Island. Dat is opvallend, want zulke vernieuwingen zijn normaal gesproken eerst exclusief voor de duurdere Pro-modellen. Dit heb je eraan!

Er komt in 2026 weer een nieuwe generatie van de Apple Watch! Het is de verwachting dat Apple in september de Apple Watch Series 12 presenteert. Er is nog weinig bekend over de nieuwe generatie van de smartwatch, waardoor er dit jaar vermoedelijk geen grote veranderingen naar de Apple Watch komen. De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman bevestigt dat nu, want hij verwacht geen upgrade bij het ontwerp van de Apple Watch Series 12.

Goed nieuws als je een Nintendo Switch 2 hebt! Nintendo heeft een opvallende verandering doorgevoerd, want meerdere spellen worden goedkoper. Het is al langer de verwachting dat de Nintendo Switch 2 duurder wordt, maar dat geldt dus niet voor de games. Het tegenovergestelde is zelfs waar, Nintendo heeft prijsverlagingen aangekondigd voor de digitale versie van meerdere spellen. Maar er is nog een andere verrassing.

Gaat jouw iPhone steeds sneller leeg? In dat geval is de kans groot dat je de instellingen van je iPhone moet aanpassen. Je iPhone heeft veel functies die standaard ingeschakeld zijn. Daar komen ieder jaar meer functies bij met de nieuwe softwareversies die Apple uitbrengt. Toch is het niet altijd slim om alle instellingen in te schakelen, want bepaalde features zorgen er juist voor dat de batterij van je iPhone nóg sneller leeg gaat.

WhatsApp komt eindelijk met een heuse interface voor CarPlay die speciaal is ontworpen voor gebruik tijdens het rijden. Met de bètaversie van de app kun je jouw lijst met recente chats bekijken, contactgegevens inzien, gesprekken beheren en berichten versturen, terwijl je jouw aandacht op de weg kunt houden.

