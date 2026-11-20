Bluetooth krijgt binnenkort een flinke upgrade en dat heeft verschillende voordelen voor je iPhone. Dit gaat er veranderen!

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Bluetooth 7.0 komt eraan

Of je nu naar muziek luistert met je AirPods Max of een Apple Watch met je iPhone verbindt, je gebruikt waarschijnlijk iedere dag bluetooth. En bluetooth gaat binnenkort een flinke update krijgen. De organisatie achter bluetooth heeft namelijk een nieuwe technologie aangekondigd: High Data Throughput (HDT).

Hiermee gaat de maximale snelheid van Bluetooth Low Energy van 2 naar 7,5 Mbit/s. Dat is dus bijna vier keer zo snel als voorheen. Maar wat merk je daar in de praktijk eigenlijk van?

1. Muziek luisteren in betere kwaliteit

Een van de grootste voordelen heeft te maken met het luisteren naar muziek. Bij Apple Music heb je bijvoorbeeld de optie om muziek zonder kwaliteitsverlies te beluisteren. Dit wordt ook wel lossless audio genoemd.

De snelheid van bluetooth is hiervoor vaak een struikelblok. Met de komst van bluetooth 7.0 komt daar mogelijk verandering in. De snellere verbinding maakt het gemakkelijker om draadloos muziek in een hogere kwaliteit te luisteren.

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2. Een langere accuduur

Ook leuk: de hogere snelheid kan ook voor een betere accuduur zorgen. Omdat apparaten sneller informatie naar elkaar versturen, zijn de bluetooth-chips minder lang actief. Hierdoor verbruiken ze minder stroom. Dat is vooral fijn bij apparaten met een kleine batterij, zoals draadloze oordopjes en smartwatches.

3. Updates installeren gaat sneller

Duurt het installeren van een software-update op je draadloze koptelefoon of smartwatch altijd zo lang? Ook daar brengt de nieuwe bluetooth-versie verbetering in. Daarnaast gaat het uitwisselen van gegevens tussen bijvoorbeeld een fitnesstracker en je smartphone vlotter.

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Wanneer komt bluetooth 7.0 naar de iPhone?

De eerste apparaten met de nieuwe bluetooth-technologie worden in 2027 verwacht. Helaas komt de snellere verbinding niet zomaar met een iOS-update naar je huidige iPhone, want er is nieuwe hardware voor nodig.

Daarnaast moeten fabrikanten ervoor kiezen om HDT te ondersteunen. Wanneer Apple de technologie naar de iPhone en AirPods brengt, is nog niet bekend.

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