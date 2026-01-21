iDEAL vs Wero: dit zijn de belangrijkste voordelen (die je moet kennen)

iDEAL wordt op termijn volledig vervangen door Wero en dat heeft een aantal voordelen – we zetten de belangrijkste voor je op een rij.

iDeal vs Wero

Al jarenlang is iDEAL de standaard voor online betalen in Nederland. Toch maakt iDEAL de komende jaren plaats voor Wero, een nieuw Europees alternatief. Dat brengt een aantal duidelijke voordelen met zich mee. Wij zetten de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van iDEAL voor je op een rij.

Wero werkt in heel Europa

Het misschien wel grootste nadeel van iDEAL is dat het alleen werkt binnen Nederland. Dat is bij Wero verleden tijd, want dit nieuwe betaalsysteem is ontwikkeld als Europese standaard. Je kunt er straks online mee betalen bij buitenlandse webshops en je kunt er geld mee overmaken naar mensen in andere EU-landen.

Meer dan alleen online betalen

iDEAL is vooral bedoeld voor online aankopen, Wero is opgezet als een alles-in-één betaalsysteem. Het is daardoor meer een digitale portemonnee dan een losse betaalmethode. Zo kun je straks onder meer:

Online betalen.

Geld overmaken naar vrienden en familie.

In fysieke winkels afrekenen.

Betaalverzoeken versturen.

Abonnementen en terugkerende betalingen beheren.

Sneller en flexibeler

Met iDEAL moet je bij elke betaling opnieuw kiezen voor je bank en de betaling bevestigen, Wero maakt dat proces sneller en soepeler. Zo heb je minder stappen tijdens het afrekenen, ontvang je sneller bevestigingen van betalingen en kun je direct betalen vanuit je bankomgeving of app.

Dezelfde veiligheid

Op het gebied van veiligheid hoef je niets in te leveren. Wero maakt gebruik van dezelfde strenge Europese betaalregels als iDEAL, waaronder sterke authenticatie. Het verschil zit vooral in de techniek achter de schermen, die het systeem toekomstbestendiger maken.

Klaar voor nieuwe functies

iDEAL is in de basis al jaren nauwelijks veranderd, Wero is juist ontworpen om door te groeien. Functies die later mogelijk kunnen worden toegevoegd zijn:

Betalen met één klik;

Digitale bonnetjes;

Aankoopbescherming;

Betere integratie met apps en webshops.

Het einde van iDEAL

De overgang naar Wero start in de loop van 2026. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer je Wero daadwerkelijk kunt gebruiken. Het nieuwe systeem neemt iDEAL uiteindelijk helemaal over, maar dat zal waarschijnlijk pas aan het eind van 2027 het geval zijn. Wil je niets missen van de ontwikkelingen, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!