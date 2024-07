Europees betaalsysteem Wero is gestart (en vervangt straks iDeal)

De Belgische bank KBC is als eerste bank in de Benelux begonnen met het aanbieden van het nieuwe betaalsysteem Wero. Dit moet je weten.

Wero is gestart, maar niet in Nederland

Het is al langer bekend dat het nieuwe Europese betaalsysteem Wero (een samentrekking van ‘We’ en ‘Euro’) eraan zit te komen. Ook was al bekend dat de dienst eerst in België, Frankrijk en Duitsland zou worden uitgerold. De Belgische bank KBC heeft nu de primeur. De medewerkers van KBC kunnen Wero inmiddels al gebruiken, vanaf eind juli volgen alle klanten.

Wat is betaalsysteem wero?

Wero is de nieuwe Europese betaaldienst die de huidige Nederlandse dienst iDEAL zal vervangen. De dienst werd geïntroduceerd door het European Payments Initiative (EPI), een samenwerkingsverband van 16 Europese banken en betalingsinstellingen. Wero is ontworpen als een digitale portemonnee en zal beschikbaar komen voor zowel consumenten als handelaren in heel Europa.

Wero biedt verschillende voordelen, waaronder snelle en eenvoudige betalingen binnen Europa zonder ingewikkelde formulieren of codes. Daarmee zal het ook een concurrent worden van het hier zo populaire ‘tikkie’. Het systeem maakt gebruik van geavanceerde encryptie- en authenticatietechnieken om de veiligheid van de gegevens te waarborgen, waaronder vingerafdruk- en gezichtsherkenning voor authenticatie. Bovendien geeft Wero gebruikers volledige controle over hun gegevens.

Betaalsysteem Wero ondersteunt verschillende soorten transacties, zoals abonnementen, betalingen in termijnen, en reserveringen. Het doel van Wero is om een uniform betaalplatform te creëren dat kan concurreren met grote spelers zoals Apple Pay, Google Pay en PayPal, en om betalingen binnen (en tussen) Europese grenzen te vergemakkelijken.

Wanneer is Nederland aan de beurt?

EPI maakte onlangs bekend dat het ook is begonnen met de uitrol van Wero in Duitsland en in het najaar komt Wero ook beschikbaar in Frankrijk. Aanvankelijk was het plan om Wero in 2025 in Nederland uit te rollen, maar die verwachting is inmiddels bijgesteld. Het duurt waarschijnlijk nog tot begin 2026 voordat je Wero in Nederland kunt gebruiken en iDeal voorgoed van het toneel verdwijnt.

