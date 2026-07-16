Volgens geruchten komt de Apple Watch Series 12 er binnenkort aan. We zetten de vier opvallendste nieuwe features voor je op een rij!

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Apple Watch Series 12 komt binnenkort: deze 4 features kun je verwachten

Apple komt dit najaar volgens geruchten met de Apple Watch Series 12. Het nieuwe horloge lijkt misschien vertrouwd, maar onder de motorkap staan er volgens geruchten vier interessante verbeteringen voor je klaar.

1. Eindelijk een nieuwe chip

De eerste verandering is de nieuwe chip. De Apple Watch Series 9, Series 10 en Series 11 gebruiken vrijwel dezelfde processor. Bij de Series 12 gaat dat eindelijk veranderen. De nieuwe processor moet voor betere prestaties zorgen en is vooral handig nu Apple met watchOS 27 meer slimme Siri-functies naar het horloge brengt.

2. Betere batterij

Ook de batterij krijgt waarschijnlijk een upgrade. Apple wil volgens de geruchten een grotere accu gebruiken. Daarnaast gaan ze het horloge waarschijnlijk ook nog wat zuiniger maken. Hoeveel langer de Series 12 straks precies meegaat, is nog niet bekend. Een betere batterijduur zou in ieder geval welkom zijn, zeker voor mensen die hun Apple Watch ook ’s nachts dragen om hun slaap bij te houden.

3. Verbeterde gezondheidsfuncties

De derde verbetering draait om je gezondheid. Apple heeft volgens geruchten een nieuwe manier voor het melden van een te hoge bloeddruk ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder FDA.

Het is nog onduidelijk hoe deze functie verschilt van de bestaande waarschuwingen voor hoge bloeddruk. De huidige Apple Watch geeft namelijk geen echte bloeddrukmeting. Het horloge bekijkt gegevens van de hartslagsensor en waarschuwt wanneer het over een periode van dertig dagen een mogelijk patroon van hoge bloeddruk ziet.

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4. Nieuwe wijzerplaat

Tot slot komt er waarschijnlijk een nieuwe wijzerplaat. Deze lijkt op de populaire Modular Ultra-wijzerplaat van de Apple Watch Ultra, maar wordt eenvoudiger. De grote klok vult het bovenste deel van het scherm. Daaronder komt ruimte voor drie kleinere onderdelen met extra informatie. De wijzerplaat is bedoeld voor de gewone Series-modellen en verschijnt mogelijk later ook op andere Apple Watches.

De Apple Watch Series 12 wordt naar verwachting in september aangekondigd, samen met de Apple Watch Ultra 4. Nog even geduld dus!

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