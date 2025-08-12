Deze 4 handige batterijfuncties komen volgende maand naar je iPhone 

Wil je voorkomen dat de accu van je iPhone te snel leeg gaat? Dan krijg je er volgende maand vier handige batterijfuncties voor je iPhone bij!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe batterijfuncties voor iPhone

Er komen grote veranderingen naar de iPhone! Apple brengt met iOS 26 veel nieuwe functies én een aangepaste interface naar het besturingssysteem. Veel van de nieuwe features zijn gericht op het verbeteren van de accuduur van je iPhone. Dat is opvallend, in eerdere softwareversies heeft Apple weinig batterijfuncties aan de iPhone toegevoegd. Met iOS 26 komt daar verandering in, want je krijgt er dan veel meer opties bij. Dit zijn ze!

1. Adaptieve stroom

Eén van de nieuwe batterijfuncties voor de iPhone is Adaptieve stroom in iOS 26. Deze feature geldt als uitbreiding op de Energiebesparingsmodus, die alleen bij een batterijpercentage van twintig procent of lager werkt. Adaptieve stroom zorgt voor een lager batterijverbruik, ook als de accu meer dan twintig procent heeft. Bij een te hoog batterijverbruik doet de iPhone kleine aanpassingen in de prestatie van het toestel.

Zo wordt de beeldschermhelderheid verlaagd of duurt het laden van bepaalde activiteiten iets langer. Met deze kleine aanpassingen wordt de batterijduur van je iPhone verlengd, zodat je langer met de accu doet na één keer opladen. Bekijk hier hoe je de nieuwe batterijfunctie in iOS 26 inschakelt en welke iPhones ondersteuning hebben voor Adaptieve stroom:

2. Hoger gebruik dan normaal

Gaat de accu van jouw iPhone sneller leeg dan normaal? In iOS 26 kun je voortaan zien door welke applicatie dat komt. Eén van de nieuwe batterijfuncties geeft aan welke app zorgt voor een hoger stroomverbruik bij je iPhone. In iOS 18 zie je al wat het batterijgebruik per applicatie is. Daar komt in iOS 26 een aanvulling op, want je iPhone geeft dan een waarschuwing bij apps die zorgen voor een (te) hoog stroomverbruik. Dat zie je vanaf iOS 26 als volgt:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Batterij’; Open ‘Bekijk alle info over batterijgebruik’; Controleer tot slot het batterijgebruik per app.

In dit menu geeft je iPhone een overzicht van het verbruik door apps en systeemactiviteit. Zie je een uitroepteken staan achter een applicatie? In dat geval zorgt die app voor een hoger stroomverbruik dan normaal. Het is aan te raden om deze applicatie af te sluiten, zodat de accu van je iPhone minder snel leeg gaat. Zo voorkomt de batterijfunctie van de iPhone dat software enorm veel van de accu vraagt, zonder dat het nodig is.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Verwachte laadtijd

Is de accu van jouw iPhone bijna leeg, maar sta je op het punt van vertrekken? Vanaf iOS 26 heeft de iPhone daar een handige batterijfunctie voor, want je kunt straks zien hoelang het toestel nog moet opladen. Op het vergrendelscherm zie je de tijd die de iPhone nodig heeft om tot tachtig procent te laden. Zo weet je precies hoeveel minuten je nog moet wachten, voordat je iPhone weer voldoende stroom heeft.

Dat is niet alles, want bij de instellingen van je iPhone vind je nog meer informatie over het opladen van het toestel. Onder ‘Instellingen > Batterij’ zie je vanaf iOS 26 een kader met de verwachte laadtijd van het apparaat. Deze batterijfunctie toont niet alleen hoelang de iPhone nog nodig heeft om op te laden tot tachtig procent, maar ook hoeveel minuten het duurt voordat honderd procent is bereikt.

4. Nieuwe animatie

Het nieuwe ontwerp van iOS 26 is één van de belangrijkste veranderingen voor het besturingssysteem. Apple brengt Liquid Glass naar de iPhone, waardoor veel meer elementen transparant zijn en van glas lijken. Dat is niet het enige, want veel symbolen en animaties zijn opnieuw ontworpen. Dat geldt ook voor de batterijfuncties van de iPhone, zo zie je door de nieuwe animatie duidelijker dat de accu bijna leeg is.

Valt het batterijpercentage onder de twintig procent? Daar krijg je vanaf iOS 26 een duidelijkere melding voor in het Dynamic Island. Wanneer je deze notificatie binnenkrijgt, kun je de energiebesparingsmodus van je iPhone direct inschakelen. Met deze nieuwe batterijfunctie ben je dus niet alleen meteen op de hoogte van een laag accupercentage, maar kun je ook snel op de batterij van je iPhone besparen.

Release van iOS 26

Vind je de nieuwe batterijfuncties voor je iPhone handig? Je hoeft niet lang meer te wachten, want Apple presenteert iOS 26 al over een aantal weken. Hier vertellen we op welke datum de belangrijkste software-update van het jaar waarschijnlijk verschijnt. Wil je weten of jouw iPhone ondersteuning heeft voor iOS 26? Lees dan hier welke iPhones binnenkort updaten! Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen: