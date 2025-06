Deze iPhones hebben (geen) ondersteuning voor iOS 26

Apple kondigt iOS 26 binnenkort aan voor de iPhone. Benieuwd of je de update kunt installeren? Deze iPhones werken waarschijnlijk met iOS 26!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 26

De WWDC 2025 komt eraan! Dat betekent dat Apple binnenkort de belangrijkste software-updates van het jaar presenteert. In 2024 verscheen iOS 18 nog, maar in 2025 maakt Apple in één keer de sprong naar iOS 26. Met het cijfer verwijst Apple naar 2026, het jaar waarin de softwareversie voornamelijk wordt gebruikt. Dat is niet de enige verandering, iOS 26 belooft een grote update voor de iPhone te worden.

Het besturingssysteem voor de iPhone krijgt dit jaar een compleet nieuw ontwerp. In het vernieuwde design neemt Apple veel onderdelen van visionOS over. Dat betekent dat iOS 26 veel transparante kaders en glazen elementen bevat. Daarnaast krijgen alle applicaties aangepaste (ronde) symbolen en wordt een aantal Apple-apps opnieuw ingedeeld. Dat is niet bij alle iPhones het geval, want iOS 26 is niet op alle toestellen beschikbaar.

Ondersteunde iPhones

Volgens recente geruchten vallen dit jaar geen iPhones af bij de release van iOS 26. Dat betekent dat alle iPhones met iOS 18 straks kunnen bijwerken naar iOS 26. Draait jouw iPhone op iOS 18? Dan heeft je toestel dus ook ondersteuning voor de volgende softwareversie. Als je een iPhone X, iPhone 8 (Plus) of ouder hebt kun je helaas niet bijwerken naar iOS 26. Ben je benieuwd op welke iPhones de update straks beschikbaar is? Deze toestellen krijgen naar verwachting ondersteuning voor iOS 26:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn alle iPhones die later dit jaar kunnen bijwerken naar iOS 26. Let wel op, want dat betekent niet dat deze iPhones automatisch alle nieuwe functies krijgen. Apple Intelligence is niet op alle toestellen beschikbaar, waardoor oudere modellen het zonder (een groot deel) van de features moet doen. Wil je weten of jouw iPhone ondersteuning heeft voor Apple Intelligence? Bekijk hier welke iPhones werken met de nieuwe techniek.

Release van iOS 26

Lang hoeven we niet te wachten op iOS 26, want Apple presenteert de softwareversie al op maandag 9 juni 2025. Die dag begint de WWDC, om 19.00 Nederlandse tijd trapt Apple de WWDC af met een presentatie. Rond die tijd onthult het bedrijf de belangrijkste software-updates van het jaar, waaronder iOS 26 en iPadOS 26. Dan weten we welke functies naar het besturingssysteem komen én wat het nieuwe design is.

De definitieve release van iOS 26 laat langer op zich wachten, begin september is de update op alle ondersteunde iPhones te installeren. Apple rolt de nieuwe softwareversie pas uit, nadat de iPhone 17 (Air) en de iPhone 17 Pro (Max) zijn aangekondigd. Die toestellen worden meestal begin september onthult, rond die periode verschijnt iOS 26. Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!