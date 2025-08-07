Met deze verborgen functie gaat de accu van je iPhone (veel) langer mee

Apple komt met een nieuwe functie voor de iPhone, waardoor je veel langer met de accu doet. Hier vind je de verborgen instelling!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functie voor de accu

Gaat de accu van jouw iPhone (te) snel leeg? In dat geval krijg je er een handige functie bij, die ervoor zorgt dat je langer met de accu van je iPhone doet. Met iOS 26 voert Apple veel verbeteringen door op de iPhone. Eén daarvan is een uitgebreider menu bij de instellingen voor de batterij. Daar introduceert Apple in iOS 26 ‘Adaptieve stroom’, dat een aanvulling is op de bestaande Energiebesparingsmodus.

De Energiebesparingsmodus is al sinds iOS 9 op de iPhone beschikbaar. Deze functie zorgt ervoor dat de iPhone sommige (achtergrond)activiteiten beperkt, wanneer het batterijpercentage twintig procent of lager is. Met iOS 26 komt daar Adaptieve stroom bij, die functie zorgt ervoor dat je iPhone ook bij een batterijpercentage boven twintig procent bespaart op de accu. Daarvoor moet je de instellingen van je iPhone wel aanpassen.

Adaptieve stroom inschakelen

Wil je voorkomen dat de accu van jouw iPhone te snel leeg gaat? Dan is het aan te raden om Adaptieve stroom in te schakelen. Met de nieuwe functie van iOS 26 gaat de accu van de iPhone langer mee, door kleine aanpassingen in het stroomverbruik van het toestel. Om Adaptieve stroom in te schakelen moet je goed zoeken in de instellingen van je iPhone, want Apple heeft de feature geen prominente plek gegeven. Je schakelt Adaptieve stroom als volgt in:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Batterij’; Ga naar ‘Opstartmodus’; Zet de schakelaar achter ‘Adaptieve stroom’ aan.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je Adaptieve stroom ingeschakeld? De iPhone doet dan kleine aanpassingen, wanneer het batterijgebruik hoger is dan normaal. Het gaat om aanpassingen in de prestatie van het toestel, zo wordt de beeldschermhelderheid verlaagd of duurt het laden van bepaalde activiteiten iets langer. Met deze kleine aanpassingen wordt de batterijduur van je iPhone verlengd, zodat je langer met de accu doet na één keer opladen.

Niet voor alle iPhones

De nieuwe functie voor de accu van de iPhone is onderdeel van iOS 26, maar is helaas niet beschikbaar op alle toestellen. Alleen de nieuwste iPhones worden uitgebreid met Adaptieve stroom. Voor deze feature heb je een iPhone 15 Pro (Max), iPhone 16e, iPhone 16 (Plus) of iPhone 16 Pro (Max) nodig. Heb je een iPhone 15 (Plus) of ouder? Dan moet je het zonder de nieuwe instelling in iOS 26 doen. Energiebesparingsmodus blijft wél beschikbaar op die toestellen.

De accu van de iPhone krijgt er binnenkort een handige functie bij, die ervoor zorgt dat de batterijduur van de iPhone veel langer wordt. We hoeven niet lang meer te wachten op iOS 26, want Apple brengt de nieuwe softwareversie over enkele weken uit. Ben je benieuwd wanneer je iPhone kan updaten? Lees dan hier alles over de release van iOS 26 en controleer hier of jouw iPhone ondersteuning heeft voor de update. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!