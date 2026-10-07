ASOS gehackt: deze belangrijke gegevens zijn (niet) veilig gebleven

Maurice Snijders
Maurice Snijders
7 oktober 2026, 16:48
2 min leestijd
ASOS gehackt: deze belangrijke gegevens zijn (niet) veilig gebleven

Klanten van ASOS kregen op 6 oktober een opvallende melding in de app. Het bedrijf onderzoekt inmiddels wat er precies is gebeurd.

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ASOS gehackt

Duizenden klanten ontvingen op dinsdag 6 oktober een push-melding met de tekst ‘ASOS HACKED’. De boodschap was niet bedoeld voor klanten, maar rechtstreeks gericht aan de privacy- en IT-afdeling van ASOS.

De afzenders beweren dat ze toegang hebben gekregen tot de Snowflake-omgeving van het bedrijf. Snowflake is een platform waarmee bedrijven grote hoeveelheden data kunnen opslaan en analyseren. De vermeende hackers dreigen de buitgemaakte gegevens openbaar te maken.

asos

Dit is er buitgemaakt

ASOS heeft inmiddels bevestigd dat er ongeautoriseerde toegang heeft plaatsgevonden. Het bedrijf onderzoekt nog hoe groot het probleem precies is. Mogelijk zijn basisgegevens van klanten ingezien, waaronder namen en contactgegevens. Dat betekent dat er mogelijk ook e-mailadressen in verkeerde handen zijn gevallen. Maar er is gelukkig ook goed nieuws.

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ASOS zegt namelijk geen aanwijzingen te hebben dat er betaalkaartgegevens zijn buitgemaakt. Ook wachtwoorden van klanten lijken niet te zijn getroffen. Dat is belangrijk, want met een combinatie van een e-mailadres, wachtwoord en betaalgegevens kunnen aanvallers veel meer schade veroorzaken. Volgens ASOS hoeven klanten hun wachtwoord voorlopig dan ook niet te wijzigen.

Pas op voor phishing

Toch is het verstandig om de komende tijd extra alert te zijn. Als er inderdaad contactgegevens zijn buitgemaakt, kunnen criminelen die gebruiken voor gerichte phishing-mails of andere vormen van fraude. ASOS adviseert klanten om de verdachte push-melding te negeren en vooral niet op de link in het bericht te klikken. De link verwees naar een Telegram-kanaal van een groep die zichzelf Xuanye Gateway noemt.

ASOS heeft de toegang tot de betrokken systemen inmiddels beperkt en werkt samen met cybersecurity-experts en autoriteiten om de aanval verder te onderzoeken. De website en app blijven ondertussen gewoon beschikbaar. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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