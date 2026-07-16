De EU verandert opnieuw de regels voor (vervangbare) batterijen. Vooral bezitters van een Apple Watch of AirPods merken daar iets van.

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EU past regels wéér aan – met gevolgen voor de Apple Watch én AirPods

De Europese Unie past de aankomende regels voor batterijen opnieuw aan. Daardoor hoeven Apple Watches en AirPods waarschijnlijk toch geen accu te krijgen die je zelf kunt vervangen.

Volgens de Europese batterijregels moeten apparaten met een ingebouwde accu in principe zo worden gemaakt dat gebruikers de batterij zelf kunnen verwijderen en vervangen. Dat moet ervoor zorgen dat producten langer meegaan en dat waardevolle materialen gemakkelijker kunnen worden hergebruikt. De regels worden vanaf 2027 breder ingevoerd.

Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor Apple. De accu’s van de Apple Watch en AirPods zitten namelijk stevig vast in een kleine, afgesloten behuizing. Je kunt ze niet even openmaken en er zelf een nieuwe batterij in stoppen.

Nieuwe uitzonderingen voor draagbare apparaten

De Europese Commissie heeft nu nieuwe uitzonderingen aangenomen. Kleine draagbare apparaten hoeven niet aan de eis te voldoen wanneer een vervangbare batterij problemen kan veroorzaken met de veiligheid, stevigheid of waterbestendigheid. Ook producten die simpelweg te klein zijn om de accu veilig te vervangen, kunnen worden uitgezonderd.

De uitzondering geldt onder meer voor slimme horloges, fitnesstrackers, slimme brillen en andere kleine apparaten die je draagt. Daarmee vallen de Apple Watch en AirPods in de praktijk onder de nieuwe regels. Apple hoeft deze producten dus waarschijnlijk niet helemaal opnieuw te ontwerpen voor de Europese markt.

De reden waarom deze apparaten uitgezonderd worden is vrij simpel. Wanneer je een klein en waterdicht apparaat zelf openmaakt, bestaat de kans dat je het niet goed afsluit. Er kan dan water naar binnen komen, wat schade of zelfs een veiligheidsrisico kan veroorzaken.

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Aanpassing volgde na kritiek

De aanpassing volgt na kritiek van Amerikaanse bestuurders. De oude regels zouden onder meer de Europese komst van nieuwe slimme brillen van Meta moeilijker hebben gemaakt. De Europese Commissie zegt echter dat de wijziging niet door die druk komt. Volgens de Commissie is het besluit genomen na overleg met consumentenorganisaties, bedrijven en EU-landen.

De iPhone hoefde al niet aan deze specifieke eis te voldoen. Dat komt door de levensduur van de accu en de waterbestendigheid van het toestel. Apple biedt daarnaast reparaties aan via Apple Stores, erkende reparateurs en het Self Service Repair-programma.

De nieuwe regels voor de batterijen in de EU nog niet helemaal definitief. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie mogen de aanpassing nog beoordelen. Maken zij geen bezwaar, dan gaat de uitzondering twintig dagen na de officiële publicatie in.

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