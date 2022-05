Verrassing: Apple Pay is nu beschikbaar voor ASN Bank en RegioBank

Apple Pay is sinds 2019 officieel beschikbaar in Nederland. Vrijwel alle grote banken kwamen al snel met de ondersteuning voor Apple Pay, maar de ASN Bank, RegioBank en SNS Bank bleven achterwege. Nu is daar eindelijk verandering in gekomen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ASN, RegioBank en SNS krijgen Apple Pay

De grote banken als ING, Rabobank en ABN AMRO hadden al sinds 2019 ondersteuning voor Apple Pay, maar andere kleinere Nederlandse banken lieten nog op zich wachten.

Vorig jaar september kondigde de Volksbank (het moederbedrijf van SNS Bank, RegioBank en ASN Bank) aan dat het betaalmiddel van Apple binnenkort op de iPhone en Apple Watch beschikbaar komt. Daarna bleef het lange tijd stil. Daar is nu verandering in gekomen!

Screenshots bevestigen nieuws op Twitter

In een tweet van een account die regelmatig checkt of Apple Pay beschikbaar is (bij SNS, RegioBank of ASN Bank) zegt dat het eindelijk zo ver is. We moeten alleen nog even wachten op de SNS bank. Ook hebben we op Twitter inmiddels enkele screenshots gevonden die het nieuws onderstrepen. De optie om Apple Pay aan je ASN bank te koppelen zie je in de bovenstaande afbeelding.

Deze schermafbeeldingen vertellen ons ook dat het momenteel té druk is om alle gebruikers die Apple Pay willen instellen te helpen. Eerder meldde de Volksbank in een persbericht dat deze ondersteuning 17 mei 2022 zou verschijnen. Dat we nu (10 mei) deze functie al zien is dus een fijne verassing!

Wat is Apple Pay? En hoe stel je het in?

Met Apple Pay kan je via je bank contactloos betalen met je iPhone of Apple Watch. Je hebt wel een iPhone 6 of nieuwer nodig. Ook is Apple Pay een vervanger voor iDEAL op je Mac. Apple Pay maakt het afrekenen bij een pinautomaat in een supermarkt nog makkelijker.

De techniek hierachter heet NFC. Deze chip zit achterop je iPhone en maakt een contact met een ander apparaat. Ook je reguliere bankpassen bevatten een NFC-chip.

Met je iPhone hoef je alleen twee keer op de zijknop te tikken en met Face ID bevestigen dat jij het bent. Daarna moet je de iPhone bij het pinapparaat houden. En voilà: je hebt betaald. Heb je nog een iPhone met Touch ID? Dan moet je twee keer op de thuisknop drukken.

Als het je niet lukt om te betalen, kan je nog proberen om je telefoonhoesje eraf te halen. Wanneer het hoesje heel dik is, komt het soms voor dat het NFC-signaal tegengehouden wordt. Betalen met Apple Pay via je bank is dus heel makkelijk!

Ook kun je natuurlijk met je Apple Watch draadloos afreken. Je hoeft dan alleen je pols met je smartwatch in de buurt van het pinapparaat te houden. Je hoeft je identiteit daarbij niet nog eens te bevestigen.

Wil je weten hoe je Apple Pay kan gebruiken? Wij hebben een artikel geschreven over het instellen van Apple Pay op je iPhone, je Apple Watch of je Mac. Pas ook op met het gebruik van dit betaalmiddel! Er zijn namelijk ook oplichters actief. Lees daarom ook nog even het artikel door om te weten waar je op moet letten om oplichting te voorkomen. Dan word je nooit belazerd!