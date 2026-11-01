Deze verborgen Gmail-functie kun je het beste (meteen) uitschakelen

De privacyvoorwaarden van Gmail zijn aangepast: sinds 16 oktober is er een belangrijke uitzondering en moet je deze Gmail-functie uitschakelen.

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Voorwaarden van Gmail

Google heeft de privacyvoorwaarden van Gmail aangepast. Sinds 16 oktober 2026 is er een belangrijke uitzondering: als je bepaalde Google-diensten aan elkaar koppelt, kan informatie uit je e-mails en foto’s worden gebruikt om advertenties persoonlijker te maken. Wil je je privacy beschermen? Dan is het verstandig om je instellingen te controleren.

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Privacyregels

Google beloofde jarenlang dat de inhoud van Gmail, Google Drive en Google Foto’s niet werd gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te tonen. Die belofte heeft nu een belangrijke voorwaarde gekregen. Wanneer je Google-diensten toegang geeft tot elkaar via AI-functies, kan informatie uit je persoonlijke bestanden ook beschikbaar worden voor andere Google-diensten. Denk bijvoorbeeld aan Gemini en AI-functies binnen Google Zoeken.

Google benadrukt dat adverteerders geen rechtstreekse toegang krijgen tot je e-mails of foto’s. Toch kan bepaalde informatie bijdragen aan advertenties die je te zien krijgt. Het is dus de vraag hoeveel persoonlijke informatie je wilt delen om handigere AI-functies te gebruiken.

Het gaat om deze Gmail-functie

Je hoeft Gmail niet meteen op te zeggen. Het belangrijkste is dat je controleert welke slimme functies en koppelingen je hebt ingeschakeld. Zo doe je dat:

Open Gmail; Ga naar ‘Instellingen’; Onder ‘Algemeen’ tik je op ‘Privacy van gegevens’; Kies voor ‘Slimme functies van Google Workspace’; Hier kun je de optie ‘Slimme functies in andere Google-producten’ uitschakelen.

Moet je de functie echt uitschakelen?

Dat hangt af van je voorkeuren. Door de koppelingen uit te schakelen, beperk je het gebruik van je persoonlijke gegevens voor gepersonaliseerde ervaringen in andere Google-producten. Daar staat tegenover dat sommige AI-functies minder persoonlijke antwoorden kunnen geven.

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