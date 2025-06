Apple Wallet krijgt handige nieuwe features op iPhone: dit zijn ze

Apple heeft iOS 26 aangekondigd en de update brengt een aantal handige features naar de Apple Wallet op de iPhone. Dit zijn ze!

Apple Wallet

Apple heeft iOS 26 onthuld! De nieuwe softwareversie voor de iPhone komt met een compleet nieuwe interface, waardoor veel applicaties een aangepast ontwerp krijgen. Dat is niet alles, want met iOS 26 worden veel apps van Apple uitgebreid met nieuwe functies. Eén van die apps is Apple Wallet, die een aantal handige nieuwe features krijgt op de iPhone. Door deze functies wordt de Apple Wallet veel gemakkelijker om te gebruiken vanaf iOS 26.

In de nieuwe softwareversie krijgt de Apple Wallet er meer betaalmogelijkheden bij, wanneer je de iPhone gebruikt om af te rekenen in een winkel. Met iOS 26 krijg je de optie om in termijnen of met gespaarde punten te betalen via Apple Pay. Die mogelijkheid is er nu nog niet, waardoor gespaarde punten vaak verloren gaan. De nieuwe feature van iOS 26 moet daar verandering in brengen bij de Apple Wallet.

Verbeterde instapkaarten

Een groot voordeel van de Apple Wallet is dat je geen fysieke instapkaarten meer nodig hebt voor je vlucht. In plaats daarvan voeg je een digitale instapkaart toe, die vanzelf op het Beginscherm van je iPhone verschijnt voor aanvang van de vlucht. De instapkaarten in de Apple Wallet op de iPhone worden vernieuwd in iOS 26. Zo vind je relevante links bij de instapkaart, met bijvoorbeeld de (loop)route naar de juiste gate van de luchthaven in Apple Kaarten.

Heb je een AirTag in je bagage gestopt? In dat geval kun je die AirTag koppelen aan de instapkaart in de Apple Wallet, zodat je met één tik op het scherm kunt controleren waar je bagage is. Dat geldt overigens ook voor verloren bagage, die kun je door de koppeling in Apple Wallet gemakkelijk delen met de luchtvaartmaatschappij. Lees hier welke maatschappijen samenwerken met Apple om verloren AirTags terug te vinden.

Release van iOS 26

De Apple Wallet krijgt met iOS 26 een ingebouwde flight tracker, die alle gegevens van jouw vlucht verzamelt. Je bent daardoor direct op de hoogte van eventuele vertragingen of andere wijzigingen in het reisschema. Willen vrienden of familie de vlucht volgen? Dan kun je deze gegevens met één druk op de knop in de Apple Wallet delen. De live activiteit van de vlucht verschijnt op jouw scherm en bij de contacten met de gedeelde vluchtgegevens. Zo weet je precies hoe lang de vlucht nog duurt en zien contacten wanneer je bent geland.

Met iOS 26 wordt de Apple Wallet op de iPhone dus beter geïntegreerd met apps als Apple Kaarten en Zoek mijn. Apple heeft de nieuwe softwareversie nu al aangekondigd, maar brengt iOS 26 pas in september uit. Het is de verwachting dat de update op de tweede dinsdag van september uitgebracht wordt voor alle gebruikers. Noteer dinsdag 9 juni 2025 daarom vast in je agenda, want die dag komt iOS 26 waarschijnlijk. Wil je op de hoogte blijven van alle aankondigingen en updates? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!