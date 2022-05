Oplichting via Apple Pay: zo werkt het – en hier moet je op letten

Oplichting via Apple Pay: het kan. Criminelen zijn er namelijk in geslaagd om creditcardfraude via Apples betaaldienst te plegen. Ook Google Pay en Samsung Pay zijn kwetsbaar. De truc werkt via malware en vooralsnog zijn er geen Nederlandse slachtoffers bekend.

Oplichting via Apple Pay

Steeds meer mensen gebruiken contactloze betaaldiensten, zoals Apple Pay. Afrekenen is daarmee een fluitje van een cent, want je hebt alleen maar een iPhone, Apple Watch of Mac nodig. Bovendien is het systeem heel veilig, want je moet betalingen goedkeuren door middel van een pincode of een scan van je vingerafdruk of gezicht.

Het systeem heeft ook kwetsbaarheden, ontdekte Vice. De website kreeg toegang tot gesprekken in Telegram (een concurrent voor WhatsApp) waar criminelen een nieuwe vorm van creditcardfraude via Apple Pay bespreken.

Hierbij koppelen ze de kaart van het slachtoffer aan hun eigen iPhone, om er vervolgens met de buit vandoor te gaan. In de groepen wordt ook malware aangeboden om de oplichting mee uit te voeren.

Malware zit tussen klant en bank

De oplichting via Apple Pay gebeurd op de volgende manier. Het komt erop neer dat de criminelen tussen het controlesysteem van de bank en de iPhone in gaan zitten. Op het moment dat het slachtoffer Apple Pay op haar of zijn iPhone wil activeren, stuurt de uitgever van de kaart een sms met daarin een activatiecode. De code komt echter nooit bij het slachtoffer aan, want deze wordt onderschept door de malware van de criminelen.

Zodra de criminelen erin zijn geslaagd om de creditcard van het slachtoffer aan hun eigen iPhone te koppelen, is het mogelijk om aankopen te doen. Volgens Vice kopen de oplichters vooral cadeaukaarten en vouchers van het geld. Deze worden weer doorverkocht om een dwaalspoor te creëren.

De methode is tot nu toe redelijk onder de radar gebleven, omdat het lastig is om deze oplichtingstruc te herkennen. De fraudedetectie van creditcards werkt namelijk niet altijd als er contactloos wordt betaald.

Apple Pay creditcardfraude blijft onder de radar

Volgens Vice komt dit omdat er bij contactloze betalingen minder informatie naar banken worden doorgespeeld. Dat is enerzijds goed voor de privacy van de klant, in dit geval dus het slachtoffer, maar aan de andere kans werkt het creditcardfrauders en oplichting bij Apple Pay de hand.

Bovendien doen de oplichters bewust kleine aankopen. Op die manier gaan er bij de creditcardbedrijven niet snel alarmbellen rinkelen, zoals wel het geval is wanneer er plotseling veel geld wordt afgeschreven.

Apple wilde niet op het verhaal van Vice reageren. Google vertelt dat banken verantwoordelijk zijn voor het goedkeuren van transacties. Ook Samsung wijst op het belang van controles.

Je staat er misschien niet altijd bij stil, maar je koopgedrag vertelt veel over wie jij bent. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet zomaar op straat komen te liggen, doet Apple er van alles aan om Pay zo veilig mogelijk te maken. In onderstaand artikel leggen we precies uit hoe de dienst werkt.

