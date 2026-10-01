Apple deelt groot nieuws in oktober: deze 9 (!) nieuwe producten komen eraan

Het wordt oktober 2026 een belangrijke maand voor Apple, want er staan naar verluidt maar liefst negen nieuwe producten op de planning. Dit zijn ze!

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Belangrijke maand voor Apple

Er komen veel nieuwe producten van Apple aan! De nieuwe maand is begonnen, dus dat betekent dat het tijd is om vooruit te kijken. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman wordt oktober een belangrijke maand voor het bedrijf, want er verschijnen maar liefst negen nieuwe producten. Ben je benieuwd wat je kunt verwachten in oktober 2026? Wij zetten alle verwachte aankondigingen voor je onder elkaar!

1. iPhone Duo

De eerste aankondiging van Apple is geen verrassing meer, want de iPhone Duo staat deze maand op de planning. De eerste vouwbare iPhone ooit werd vorige maand onthuld tijdens het iPhone-event, de officiële release volgt op 16 oktober. Die dag begint de voorverkoop, een week later ligt de compleet nieuwe iPhone voor het eerst in de winkels. Wil je de iPhone Duo als eerste in huis hebben en hoge levertijden voorkomen? Bekijk hier welke aanbieders meedoen aan de pre-order van de iPhone Duo:

iPhone Duo met abonnement

2. Mac Studio

De Mac Studio krijgt er deze maand een nieuwe uitvoering bij. De Mac Studio met M5 Max- en M5 Ultra-chip verscheen vorige week al, maar de uitvoering met 512 GB aan werkgeheugen ontbreekt vooralsnog. Apple heeft al aangekondigd dat deze uitvoering eind oktober wél beschikbaar komt, waarmee de line-up van de Mac Studio 2026 compleet is. Wil je meer weten over de nieuwe Mac? Bekijk hier alle functies van de Mac Studio:

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3. iPad mini 2026

De iPad mini krijgt in 2026 naar verluidt een hele grote update. Volgens geruchten stapt de kleine tablet over naar de A20 Pro-chip, krijgt de iPad een oled-scherm én wordt de behuizing voor het eerst waterdicht. Dat is niet alles, want de frontcamera wordt verplaatst en de speakers worden vernieuwd. Het is de verwachting dat Apple de iPad mini 2026 nog in oktober in de winkels ligt. Hier lees je alles over de nieuwe generatie van de iPad mini:

4. iMac 2026

De iMac maakt in oktober 2026 de overstap naar de M6-chip. Dat is ook wel nodig, want de huidige iMac moet het nog doen met de M4-chip. Met de nieuwe M6-chip wordt de iMac veel sneller en werkt Apple Intelligence nog sneller. Het uitvoeren van meerdere zware taken is geen probleem meer op de nieuwe iMac. Kijk je altijd uit naar de kleuren van de iMac? Dan hebben we goed nieuws, want de iMac verschijnt in een reeks nieuwe kleuren.

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5. MacBook Pro 2026

Net als de iMac wordt de MacBook Pro in 2026 voorzien van de M6-chip. Het gaat alleen om de 14-inch uitvoering van de MacBook Pro, die maakt de overstap naar de M6-chip. Bij de MacBook Pro 2025 deed Apple hetzelfde, ook daar werd het basismodel als eerste voorzien van de nieuwe generatie M-chip. Verder worden weinig verbeteringen verwacht bij de MacBook Pro 2026, zo blijft het design ongewijzigd.

6. MacBook Pro (oled)

Naast de MacBook Pro met M6-chip brengt Apple nóg een generatie van de MacBook Pro uit. Die generatie krijgt een hele grote update en maakt de overstap naar de krachtige M5 Pro- en M5 Max-chip. Dat is niet alles, want deze uitvoering van de MacBook Pro krijgt voor het eerst een oled-scherm. Volgens geruchten wordt dat een touchscreen mét Dynamic Island. De MacBook Pro krijgt in oktober 2026 dus mogelijk de grootste verandering in jaren.

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7. Apple TV 4K 2026

De nieuwste versie van de Apple TV komt nu nog uit 2022, maar daar komt deze maand verandering in. Apple werkt aan de nieuwe generatie van de Apple TV 4K, die op de A19- of A19 Pro-chip draait. Dat betekent dat de Apple TV deze maand eindelijk ondersteuning krijgt voor alle functies van Apple Intelligence. Verder wordt de Apple TV 4K uitgebreid met Wifi 7 en een verbeterde Siri Remote. Hier lees je alles over de Apple TV 4K 2026:

8. HomePod mini 2

Niet alleen de laatste versie van de Apple TV stamt uit 2022, ook de HomePod mini kwam dat jaar naar Nederland. Sindsdien heeft de kleine speaker geen groter update meer gekregen, maar dat gaat volgens geruchten veranderen. De HomePod mini 2 krijgt een snellere chip, ondersteuning voor Wifi 7 en komt in een reeks nieuwe kleuren. Ben je benieuwd welke dat zijn? Bekijk hier in welke kleuren de HomePod mini 2 waarschijnlijk verschijnt:

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9. HomePad

De belangrijkste aankondiging van deze maand wordt zonder twijfel de HomePad. Apple werkt al jaren aan een combinatie van de HomePod en de iPad, die het centrale punt van je slimme woning moet worden. Volgens geruchten zien we de compleet nieuwe HomePad in oktober 2026 voor het eerst. De HomePad draait op een nieuw besturingssysteem, heeft een vierkant 6- of 7-inch scherm en werkt voornamelijk met Siri AI. Dit weten we nu al over de slimme hub van Apple:

Release van alle nieuwe producten

Met maar liefst negen nieuwe producten wordt oktober weer een belangrijke maand voor Apple. De releasedatum van de iPhone Duo is al bevestigd, vanaf 16 oktober kun je de eerste vouwbare iPhone bestellen. Volgens recente geruchten hoeven we niet zo lang te wachten op nieuwe producten, want Apple komt op 13 oktober naar verluidt met meer aankondigingen. Die dag zien we waarschijnlijk de HomePad, Apple TV en HomePod mini 2.

Het is nog onduidelijk op welke manier Apple alle nieuwe producten onthuld. Mogelijk organiseert het bedrijf weer een evenement, waarbij de belangrijkste nieuwe toestellen worden gepresenteerd. Die kans lijkt groot, zeker nu Apple meer inzet op apparaten voor je slimme woning. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!