MacBook Pro krijgt een héél grote update (met 3 langverwachte functies)

Apple werkt momenteel aan een update voor de MacBook Pro, met drie nieuwe functies waar veel Mac-gebruikers al jaren op wachten.

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Het ziet er naar uit dat Apple over niet al te lange tijd een compleet vernieuwde MacBook Pro op de markt brengt. De laptop krijgt mogelijk de naam MacBook Ultra, en zou dunner en lichter worden dan het huidige model. Deze update van de MacBook Pro is de eerste ingrijpende verandering sinds 2021. Hier zijn de drie nieuwe functies die je kunt verwachten.

1. OLED-scherm

De grootste verandering in de update van de MacBook Pro is waarschijnlijk het scherm. Apple ruilt de huidige mini-led techniek waarschijnlijk in voor OLED. Daarmee krijgt de MacBook Pro voor het eerst een schermtechniek die al langer wordt gebruikt in de iPhone en iPad Pro.

OLED heeft als voordeel dat pixels volledig kunnen worden uitgeschakeld. Daardoor zijn zwarttinten ook echt zwart en is het contrast een stuk hoger. Ook kan de technologie helpen om de batterijduur te verbeteren.

2. Touchscreen

Apple houdt al jarenlang vast aan het idee dat een MacBook geen touchscreen nodig heeft, maar lijkt daar bij deze update toch anders over te denken. De vernieuwde MacBook Pro krijgt volgens de geruchten namelijk wel een touchscreen. Dat betekent dat macOS ook wordt aangepast. Knoppen en bedieningselementen worden beter geschikt voor aanraking, zodat je de MacBook niet langer alleen met een trackpad en toetsenbord kunt bedienen.

3. Dynamic Island

Ook het ontwerp van de MacBook Pro gaat bij deze update flink op de schop. De huidige notch bovenaan het scherm verdwijnt vermoedelijk. Apple kiest naar verluidt voor een kleinere camera-uitsparing, gecombineerd met een Dynamic Island. Net als op de iPhone kan het Dynamic Island informatie zoals meldingen en Live activiteiten tonen. De functie krijgt daarmee voor het eerst een plek op de Mac.

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De nieuwe MacBook Pro staat volgens geruchten voor oktober op de planning. Apple heeft de nieuwe MacBook echter nog niet officieel aangekondigd, waardoor de functies en releasedatum voorlopig nog onzeker zijn. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!