De Apple TV 4K krijgt mogelijk binnenkort een opvolger. En die wordt vooral onder de motorkap weer een stukje krachtiger!

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Nieuwe Apple TV 4K is gelekt – en die krijgt een enorme upgrade

Er zit een nieuwe Apple TV 4K aan te komen. Deze nieuwe variant is opgedoken in bestanden van Apple zelf. Dit betrof een afbeelding van een nog niet aangekondigde ‘Apple TV 4K (4e generatie)’.

Deze nieuwe Apple TV 4K lijkt aan de buitenkant veel op het huidige model. Maar onder de motorkap krijgt het kastje volgens geruchten een flinke upgrade.

Sneller met meer werkgeugen

Volgens geruchten krijgt de nieuwe Apple TV 4K als upgrade een A17 Pro-chip of een nog nieuwere processor. Dat is een flinke stap vooruit, want de huidige Apple TV uit 2022 gebruikt nog een A15 Bionic-chip.

Ook krijgt het nieuwe model waarschijnlijk meer werkgeheugen. De huidige Apple TV heeft 4GB RAM, terwijl de opvolger mogelijk 8GB krijgt. Dat extra geheugen kan nodig zijn voor Apple Intelligence en de vernieuwde Siri.

De snellere chip is ook goed nieuws voor games. Met een A17 Pro of nieuwer krijgt de Apple TV ondersteuning voor hardwarematige ray tracing. Daardoor zien licht en reflecties er in games nog realistischer uit.

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Snellere wifi en nieuwe Siri Remote

Apple gaat volgens geruchten daarnaast zijn eigen N1-chip toevoegen. Daarmee krijgt de nieuwe Apple TV waarschijnlijk ondersteuning voor wifi 7 en Bluetooth 6. Het huidige model werkt nog met wifi 6.

Wifi 7 is op papier veel sneller. Hoeveel je daarvan merkt, hangt natuurlijk wel af van je internetverbinding en router. Apple werkt volgens berichten ook aan een nieuwe Siri Remote, maar wat er precies bij de afstandsbediening gaat veranderen is nog niet bekend.

Apple TV 4K release

Wanneer de nieuwe Apple TV 4K precies verschijnt, blijft voorlopig nog wel even gissen. Apple heeft het apparaat nog niet officieel aangekondigd. Maar we verwachten dat de onthulling niet lang meer op zich laat wachten!

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