De HomePod mini krijgt na jaren eindelijk een opvolger. En die verschijnt in een aantal opvallende nieuwe kleuren.

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HomePod mini 2 komt in nieuwe kleuren: dit zijn ze

Apple komt volgens geruchten binnenkort met een nieuwe HomePod mini. De kleine slimme speaker krijgt waarschijnlijk geen compleet nieuw uiterlijk, maar Apple komt wel met een paar nieuwe kleuren. Volgens geruchten zal de ‘HomePod mini 2’ in vijf verschillende kleuren te koop zijn, namelijk in groen, roze, blauw, wit en zwart.

HomePod mini 2 krijgt vijf kleuren

De kleuren groen en roze zijn nieuw. Bij de huidige HomePod mini kun je kiezen uit geel, oranje, blauw, wit en middernacht. Dat betekent dat geel en oranje bij de nieuwe versie lijken te verdwijnen.

Blauw blijft wel bestaan, maar Apple kiest volgens geruchten voor een iets lichtere tint dan bij de huidige HomePod mini. Wit verandert daarentegen niet. Ook lijkt het ontwerp van de speaker verder hetzelfde te blijven. Je krijgt dus opnieuw de bekende kleine, ronde speaker met een stoffen buitenkant en een aanraakgevoelig vlak aan de bovenkant.

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Nieuwe functies HomePod mini 2

Over de hardware van de HomePod mini 2 gaan verschillende geruchten. Zo wordt er een nieuwe chip verwacht en krijgt de speaker ondersteuning voor Apple’s vernieuwde Siri met AI-functies. Ook zeggen de geruchten dat de nieuwe HomePod mini voor het einde van dit jaar zal verschijnen.

HomePod mini krijgt na na zes jaar een opvolger

De eerste HomePod mini werd in oktober 2020 aangekondigd. De speaker verscheen toen voor 99 dollar in wit en spacegrijs. Later kwamen daar meerdere opvallende kleuren bij. Inmiddels is het apparaat dus bijna zes jaar oud.

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