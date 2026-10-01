KPN én Vodafone zijn per direct duurder: zoveel meer ga je betalen

Heb jij een mobiel abonnement bij KPN of Vodafone? Dan hebben we slecht nieuws, want de providers zijn per direct duurder.

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Inflatiecorrectie bij KPN en Vodafone

De nieuwe maand is aangebroken en dat betekent dat twee populaire providers duurder zijn geworden. Zowel KPN als Vodafone hebben op 1 oktober 2026 prijsverhogingen doorgevoerd. Deze veranderingen waren eerder al aangekondigd door de providers, want het gaat om de jaarlijkse inflatiecorrectie. Heb jij een mobiel abonnement bij één van deze providers? Dan valt je eerstvolgende factuur hoger uit dan je gewend bent.

Ik wil meer weten over… KPN Vodafone Alternatieven

Hogere prijzen bij KPN

Mobiele abonnementen bij KPN zijn op 1 oktober 2026 duurder geworden. Klanten met een mobiel abonnement betalen 3,3 procent meer vanaf deze maand. Extra bundels en sommige andere kosten vallen buiten de inflatiecorrectie. Eerder dit jaar verhoogde KPN al de prijzen van internet- en televisieabonnementen, nu zijn de mobiele abonnementen aan de beurt. Wil je meer weten? Bekijk hier de mobiele tarieven bij KPN:

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Vodafone ook duurder

Naast KPN voert ook Vodafone prijsverhogingen door. Op 1 oktober zijn de prijzen van mobiele abonnementen bij de populaire provider met 3,3 procent verhoogd. Voor zakelijke abonnementen gelden deels andere voorwaarden. De nieuwe prijs van je abonnement zie je in oktober terug op de eerstvolgende factuur van Vodafone. Houd er dus rekening mee dat die deze maand weer iets hoger uitvalt. Hier lees je meer over de inflatiecorrectie bij Vodafone:

De beste alternatieven

Heb jij een abonnement bij KPN of Vodafone? Dan ga je per direct meer betalen, want de prijsverhogingen zijn op 1 oktober 2026 ingegaan. Op de eerstvolgende factuur zie je de hogere prijzen terug, tenzij je na 1 juli 2026 een mobiel abonnement hebt afgesloten bij één van de providers. In dat geval blijft je factuur deze maand ongewijzigd. Vind jij de prijzen te hoog worden en ben je benieuwd naar de beste alternatieven? Hier kun je nog meer terecht en krijg je interessante voordelen!

Odido: dit zijn de belangrijkste voordelen

Odido biedt mobiele abonnementen met verschillende databundels, waaronder Unlimited-opties, via het eigen 5G-netwerk. Met Klantvoordeel krijg je extra voordeel als je meerdere Odido-abonnementen op hetzelfde adres combineert. Je kunt dan onder meer korting op je abonnement krijgen en profiteren van dubbele data. Ook kun je kiezen voor extra’s zoals Videoland Basis. Daar komt tijdelijk extra voordeel op de iPhone 17 Pro, 17 Pro Max, 18 Pro en 18 Pro Max bij.

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Sim only: bespaar op je maandelijkse lasten

Wil je vanwege de prijsverhoging liever overstappen, maar heb je geen nieuwe smartphone nodig? Dan is sim only een interessant alternatief. Je betaalt alleen voor je mobiele abonnement en kunt je huidige telefoon gewoon blijven gebruiken.

Een sim only-abonnement is daardoor vaak goedkoper dan een abonnement met toestel. Naast KPN en Vodafone kun je ook kiezen voor Odido of een van de andere providers. Zo zijn er verschillende opties om een abonnement te vinden dat bij jouw verbruik en budget past.