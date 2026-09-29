Nieuwe iPad mini 2026 gelekt – mét 3 hele grote verbeteringen

De nieuwe generatie van de iPad mini is gelekt! Deze drie grote verbeteringen kun je verwachten bij de nieuwe iPad mini 2026.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad mini 2026

Er komt een nieuwe generatie van de iPad mini aan! In de code van Apple is de iPad mini 8 opgedoken, waarmee het bedrijf de komst van de nieuwe tablet verklapt. Op dit moment is de iPad mini 7 (of iPad mini 2024) het recentste model. Daar komt binnenkort verandering in, want de iPad mini 2026 wordt al heel snel uitgebracht. Door de gelekte code bij Apple hebben we inmiddels een goed beeld van de verbeteringen die naar de iPad mini 2026 komen.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

Het is in ieder geval duidelijk dat Apple werkt aan een aangepast design voor de iPad mini 2026. De kleine tablet krijgt een scherm dat iets groter is, voornamelijk door de dunnere schermranden van de nieuwe iPad mini. In die schermranden wordt de frontcamera op een andere positie geplaatst, want je vindt de camera straks terug aan de lange kant van de iPad. Op die manier volgt de iPad mini het voorbeeld van de andere iPads, die al langer een frontcamera aan de lange zijde hebben.

Nieuwe chip én beter scherm

Het scherm wordt niet alleen groter bij de iPad mini 2026, Apple kiest ook voor het eerst voor een oled-scherm bij de kleine iPad. Nu is alleen de iPad Pro voorzien van een oled-scherm, maar daar komt later dit jaar dus de iPad mini 2026 bij. Op het nieuwe scherm zien kleuren er mooier uit, heb je betere contrasten en is de beeldkwaliteit zichtbaar beter. Het is een grote update, want de huidige iPad mini 2024 heeft nog een 8,3-inch lcd-scherm.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naast het vernieuwde scherm voert Apple ook een aantal verbeteringen onder de motorkap door. De iPad mini 2026 wordt voorzien van een nieuwe chip en draait volgens geruchten op de A20 Pro-chip. Dezelfde processor zien nu in de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Met de A20 Pro-chip is het uitvoeren van meerdere taken op hetzelfde moment geen probleem meer, ook niet als ze werken met Apple Intelligence. Bij de A20 Pro-chip krijg je standaard 12 GB aan werkgeheugen.

iPad mini 7.

Release iPad mini 2026

Andere verbeteringen bij de iPad mini 2026 zien we naar verluidt terug bij de speakers. Waar de speakers bij de huidige iPad mini aan de bovenzijde zijn geplaatst, krijgen ze bij de iPad mini 2026 een positie aan de voorkant. Dat is niet zonder reden, want de nieuwe iPad mini is volgens geruchten waterdicht. Om de behuizing goed te beschermen tegen water moeten bepaalde onderdelen worden aangepast, waaronder de speakers.

De iPad mini krijgt in 2026 dus een hele grote update. De tablet krijgt een nieuwe chip, aangepast ontwerp én wordt waterdicht. Laatstgenoemde is een primeur, Apple heeft nooit eerder een waterdichte iPad uitgebracht. We hoeven niet lang meer te wachten op de release van de iPad mini 2026, volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman verschijnt de tablet in oktober. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!