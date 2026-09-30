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Let op: deze populaire providers worden veel duurder op 1 oktober 2026

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
30 september 2026, 11:44
3 min leestijd
Let op: deze populaire providers worden veel duurder op 1 oktober 2026

Slecht nieuws voor veel mobiele abonnementen, want twee populaire providers worden veel duurder op 1 oktober 2026. Hier ga je meer betalen!

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Inflatiecorrecties

Er komen prijsverhogingen voor veel mobiele abonnementen aan! Twee populaire providers hebben aangekondigd dat de mobiele abonnementen vanaf 1 oktober 2026 een stuk duurder worden. Het gaat om mobiele abonnementen van KPN en Vodafone, beide providers voeren volgende maand de jaarlijkse inflatiecorrectie door. Dat betekent veel mobiele maandabonnementen 3,3 procent duurder worden. Ben je benieuwd wat dat betekent voor je abonnement? Wij zetten de veranderingen hier voor je onder elkaar!

Ik wil meer weten over…

KPN Vodafone Alternatieven

KPN wordt duurder

KPN verhoogt de prijzen van mobiele abonnementen vanaf 1 oktober met 3,3 procent. Dat is de jaarlijkse inflatiecorrectie, die is vastgesteld voor het CBS. De prijsverhoging geldt voor alle gebruikers die voor 1 juli 2026 een mobiel abonnement bij KPN hebben afgesloten. KPN laat klanten deze maand weten of hun maandbedrag verandert en wat de nieuwe tarieven worden. Extra bundels en sommige andere kosten vallen buiten de inflatiecorrectie.

KPN verhoogt de prijzen vanaf 1 oktober: deze klanten betalen meer

KPN verhoogt de prijzen vanaf 1 oktober: deze klanten betalen meer

Lees verder

Het is niet voor het eerst dat KPN prijsverhogingen aankondigt, want op 1 juli 2026 werden de internet- en televisieabonnementen al duurder bij de provider. Het ging toen eveneens om een prijsverhoging van 3,3 procent. Nu komen daar de mobiele abonnementen bij, waardoor je weer wat meer gaat betalen voor je mobiele databundel. Zeker op jaarbasis kan dat uiteindelijk een groot verschil opleveren. Lees hier meer over de prijsverhogingen bij KPN:

Lees meer over de prijswijziging

Lees meer over de prijswijziging
Bekijk de prijs van de iPhone 17 bij KPN

Bekijk de prijs van de iPhone 17 bij KPN
Bekijk de prijs van de iPhone 17 Pro bij KPN

Bekijk de prijs van de iPhone 17 Pro bij KPN
Bekijk de prijs van de iPhone 17 Pro Max bij KPN

Bekijk de prijs van de iPhone 17 Pro Max bij KPN
kpn ziggo

Hogere prijzen bij Vodafone

Naast KPN heeft ook Vodafone aangekondigd per 1 oktober 2026 meer te vragen voor mobiele abonnementen. Zowel zakelijke als particuliere klanten gaan vanaf oktober meer betalen voor hun mobiele databundel. De verhoging geldt niet automatisch voor iedere klant, alleen als je voor 1 juli 2026 een mobiel abonnement hebt afgesloten bij Vodafone krijg je volgende maand te maken met de prijsverhoging.

Klanten van Vodafone opgelet: per 1 oktober 2026 ga je (veel) meer betalen

Klanten van Vodafone opgelet: per 1 oktober 2026 ga je (veel) meer betalen

Lees verder

Voor zakelijke abonnementen gelden deels andere voorwaarden. Net als bij Vodafone wordt de inflatiecorrectie toegepast op je vaste abonnementskosten. De nieuwe prijs van je abonnement zie je in oktober terug op de factuur van Vodafone. Houd er dus rekening mee dat je volgende maand wat meer geld kwijt bent voor je mobiele abonnement, want de prijsverhoging bij Vodafone wordt over enkele weken al doorgevoerd. Hier lees je meer over de inflatiecorrectie bij Vodafone:

Lees meer over de prijswijziging

Lees meer over de prijswijziging

Bekijk de iPhone 17 bij Vodafone

Bekijk de iPhone 17 bij Vodafone

Bekijk de iPhone 17 Pro bij Vodafone

Bekijk de iPhone 17 Pro bij Vodafone

Bekijk de iPhone 17 Pro Max bij Vodafone

Bekijk de iPhone 17 Pro Max bij Vodafone

Lees verder na de advertentie.

De beste alternatieven

Heb jij een mobiel abonnement bij KPN of Vodafone? In dat geval ga je vanaf volgende maand meer betalen voor je mobiele databundel. Providers kunnen ieder jaar een inflatiecorrectie doorvoeren, dat percentage wordt vastgesteld door het CBS en wordt vervolgens verrekend naar klanten. Ben je benieuwd wat de beste alternatieven zijn in 2026? Bekijk hier voor welke providers je nog meer kunt kiezen:

Waarom kiezen voor Odido? Dit zijn de voordelen

Bij Odido kun je terecht voor zowel een mobiel abonnement met toestel als Sim Only. Je hebt keuze uit verschillende databundels en Unlimited-abonnementen, waardoor er voor verschillende soorten gebruikers een passende optie is. Wie vooral lage maandlasten wil, kan bijvoorbeeld voor Sim Only kiezen en wie veel data gebruikt, kan juist voor Unlimited gaan.

Daarnaast biedt Odido extra voordeel wanneer je meerdere abonnementen combineert. Met Klantvoordeel kun je bijvoorbeeld tot 7,50 euro korting en dubbele data krijgen. Ook kun je bij Odido kiezen voor een flexibel Sim Only-abonnement dat maandelijks opzegbaar is, handig als je niet lang aan een abonnement wilt vastzitten.

Bekijk de iPhone 18 Pro bij Odido

Bekijk de iPhone 18 Pro bij Odido
Bekijk de iPhone 18 Pro Max bij Odido

Bekijk de iPhone 18 Pro Max bij Odido

Sim Only: voor wie de maandelijkse kosten zo laag mogelijk wil houden

Wil je vanwege de prijsverhogingen liever overstappen, maar heb je geen nieuwe smartphone nodig? Dan is sim only een interessant alternatief. Je betaalt hierbij alleen voor je mobiele abonnement en houdt je huidige telefoon.

Daardoor ben je vaak goedkoper uit dan wanneer je een abonnement met toestel afsluit. Je kunt daarbij verder kijken dan KPN. Ook Vodafone en Odido bieden sim only-abonnementen aan, maar providers als Simyo en hollandsnieuwe hebben ook regelmatig scherp geprijsde abonnementen.

Bekijk sim only van Odido

Bekijk sim only van Odido
Bekijk sim only van KPN

Bekijk sim only van KPN
Bekijk sim only van Vodafone

Bekijk sim only van Vodafone
Bekijk sim only van Ben

Bekijk sim only van Ben
Bekijk sim only van Simpel

Bekijk sim only van Simpel
Bekijk sim only van Lebara

Bekijk sim only van Lebara
Bekijk sim only van Youfone

Bekijk sim only van Youfone
Bekijk sim only van hollandsnieuwe

Bekijk sim only van hollandsnieuwe
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Achtergrond Internet en televisie Apple

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