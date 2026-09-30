Goedkoopste iPad wordt in 2027 veel beter – en die wil je hebben 

De goedkoopste iPad krijgt een hele grote update in 2027! Voor deze upgrades wil je volgend jaar overstappen naar de iPad 2027.

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iPad 2027

De nieuwe generatie van de reguliere iPad komt eraan! Apple werkt aan de twaalfde generatie van het instapmodel, die volgens geruchten een hele grote update krijgt. De nieuwe iPad is nu opgedoken in codes van Apple zelf, waarin veel nieuwe functies van de tablet worden verklapt. Uit deze codes blijkt dat de standaard iPad vooral onder de motorkap een aantal verbeteringen krijgt, waar gebruikers al jaren op zitten te wachten.

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De reguliere iPad wordt in 2027 voorzien van de A19-chip. Die processor komt met 8 GB aan werkgeheugen, dat een grote verbetering is in vergelijking met de huidige generatie van de iPad. Apple vernieuwde de iPad in 2025, maar gaf de tablet slechts een kleine update. Zo draait de iPad 2025 op de A16 Bionic-chip, die maar 6 GB aan werkgeheugen heeft. De iPad 2027 maakt een veel grotere sprong met de A19-chip, want die processor biedt ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence.

Grote verbeteringen

De nieuwe processor zorgt voor grote verbeteringen bij de iPad 2027. Op dit moment is de reguliere iPad vrijwel het enige apparaat zonder Apple Intelligence. Daar brengt de A19-chip verandering in, want die werkt wél met de slimme techniek van het bedrijf. Dat betekent dat veel applicaties op de iPad 2027 worden uitgebreid met slimme functies, die je op de iPad 2025 en eerder moet missen. De nieuwe generatie wordt daarom een grote upgrade, zelfs als je vorig jaar nog een nieuwe iPad hebt gekocht.

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Verder wordt de iPad 2027 volgens geruchten voorzien van een C1X-modem en N1-chip. Apple’s C1X-modem biedt ondersteuning voor 6GHz 5G-netwerken, met de N1-chip krijgt de iPad 2027 ondersteuning voor Wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. De iPad zelf wordt dus niet alleen sneller, ook de draadloze verbindingen werken veel beter bij de volgende generatie van de tablet. Bij de iPad 2025 ontbreken deze verbeteringen nog, waardoor de nieuwe versie een grote update krijgt.

Release van de iPad 2027

Het ontwerp van de iPad blijft naar verluidt vrijwel ongewijzigd. Wel is het de verwachting dat de nieuwe generatie van de tablet in andere kleuren verschijnt. Je kunt bij de iPad 2025 kiezen uit vier kleuren, dat zijn zilver, blauw, roze en geel. Dezelfde uitvoeringen zagen we bij de iPad 2022, maar keren waarschijnlijk niet terug bij de iPad 2027. In plaats daarvan kiest Apple voor een reeks nieuwe kleuren, zodat de iPad in een nieuw jasje wordt gestoken.

Het instapmodel van de iPad krijgt dus een hele grote update en wordt waarschijnlijk de voordeligste manier om Apple Intelligence in huis te halen. Met de nieuwe processor, verbeterde draadloze verbindingen en meer werkgeheugen wordt dit vermoedelijk een hele populaire iPad. Helaas moeten we nog wel even wachten, want de iPad verschijnt pas in 2027. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe iPad? Bekijk hier hoeveel je nu nog betaalt voor het instapmodel uit 2025: