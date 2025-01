Apple News komt eindelijk naar meer landen: volgt Nederland?

Apple is naar verluidt van plan om de eigen nieuwsdienst van het bedrijf naar meer landen te brengen. Komt Apple News eindelijk naar Nederland?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple News

Apple News werd in 2019 al gelanceerd voor de iPhone, iPad en Mac. Bij Apple’s eigen nieuwsdienst zie je een verzameling van publicaties van verschillende nieuwssites, magazines en tijdschriften. Verschillende grote kranten als The Wall Street Journal, Times en Forbes zijn aangesloten bij de nieuwsdienst. Nederlandse titels zijn vrijwel niet te vinden in Apple News, want de nieuwsdienst was in Nederland en België helemaal niet beschikbaar.

Het was langere tijd mogelijk om de nieuwsdienst toch te gebruiken in Nederland en België, want de Apple News-widget was hier wél beschikbaar. Daar kwam een jaar geleden verandering in, Apple verwijderde de widget zonder enige aankondiging. Sindsdien moeten we het in Nederland en België zonder Apple News doen. Mogelijk is dat binnenkort niet meer het geval, Apple is namelijk van plan om de nieuwsdienst naar meer landen te brengen.

Uitbreiding naar meer landen

Apple News is nu alleen nog te gebruiken in Canda, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. Volgens The Financial Times komen daar binnenkort meer landen bij. Het is daarom goed mogelijk dat Apple News dan eindelijk beschikbaar komt in Nederland en België. The Financial Times heeft geen uitspraken over een releasedatum van Apple News gedaan, maar het lijkt waarschijnlijk dat Apple News in 2025 uitgebreid wordt naar andere landen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple News is gratis te gebruiken, waardoor je kosteloos en onbeperkt artikelen kunt lezen. Dat is niet alles, want Apple biedt ook spellen, podcasts en nieuwsbrieven aan via Apple News. Het bedrijf haalt de inkomsten binnen door middel van advertenties in Apple News. Met het tonen van reclames tussen artikelen door is het voor Apple mogelijk om de nieuwdienst gratis aan te bieden. Zo wordt het lezen van kranten en magazines toegankelijker voor een groter publiek.

Betaald abonnement op Apple News

Wil je geen advertenties zien bij het lezen van artikelen? Dan kun je ook kiezen voor Apple News Plus. De betaalde versie van Apple News is al beschikbaar in landen als de Verenigde Staten, Canada en Australië. Het is de verwachting dat het ook in Nederland en België mogelijk wordt om een abonnement af te sluiten op de nieuwsdienst, zodra Apple News hier officieel beschikbaar is.

In de Verenigde Staten betalen gebruikers nu 12,99 dollar per maand voor Apple News Plus, in het Verenigd Koninkrijk is dat 12,99 pond. Het is goed mogelijk dat in Nederland en België een soortgelijke prijs wordt doorgevoerd, in dat geval leg je maandelijks 12,99 euro neer voor Apple News Plus. Vind je dat bedrag te hoog? Dan kun je altijd kiezen voor de onbetaalde versie met advertenties, mits Apple News in 2025 daadwerkelijk naar Nederland en België komt. Apple maakt later in 2025 vermoedelijk bekend naar welke landen Apple News zal uitbreiden.