Dit betekent een blauwe batterij op je iPhone (iPhone-nieuws #14)

Zo krijg je een blauwe batterij op je iPhone of iPad. Dit en meer iPhone-nieuws lees je in het iPhoned-weekoverzicht van deze week!

Het symbool van de batterij heeft verschillende kleuren in iOS en iPadOS. Het icoontje is standaard wit, maar verschijnt ook in een gele, groene, rode en blauwe uitvoering. Iedere kleur zegt iets over de status van de accu bij de iPhone of iPad. Maar er bestaat ook een blauwe batterij, die iets anders betekent.

Dit jaar is iOS 19 de belangrijkste update voor de iPhone. Het besturingssysteem krijgt een compleet nieuw ontwerp, dat veel elementen overneemt van visionOS. We zien dus meer transparante kaders met afgeronde hoeken. Dat is niet alles, want er is ook een app die in iOS 19 helemaal anders wordt.

Apple Intelligence is eindelijk te gebruiken in Nederland en België! Met iOS 18.4 brengt Apple een aantal veranderingen naar je iPhone. Daarnaast is Apple Intelligence uitgebracht in Europa, waardoor je de nieuwe AI-functies kunt uitproberen in Nederland en België. We laten je zien hoe je dat doet.

Apple heeft iOS 18.4 uitgebracht, waarmee een reeks nieuwe functies naar je iPhone komt. Dat is niet alles, want iOS 18.4 introduceert ook een aantal emoji op je smartphone. Daarnaast krijgt het Bedieningspaneel een aantal nieuwe opties en komt Apple Intelligence eindelijk naar Europa. Benieuwd wat er allemaal verandert op je iPhone?

Volgens een nieuw gerucht zijn er een aantal iPhone-modellen die geen ondersteuning meer krijgen voor iOS 19. Het gerucht is afkomstig van een privé en anoniem account op X. Volgens het account, dat al vaak correct informatie gelekt over aankomende software-updates van Apple, vallen er drie iPhones buiten de boot.

Al bijna tien jaar horen we geruchten over de Fold, de eerste vouwbare iPhone, en het ziet ernaar uit dat het apparaat in 2026 eindelijk werkelijkheid wordt. Dat duurt nog steeds een hele tijd, maar het apparaat wordt nu wel steeds concreter. We zetten zes dingen op een rij die je moet weten over de iPhone Fold.

Niet alleen de iPhone heeft een flinke update gekregen met de komst van iOS 18.4. Ook de Apple Watch heeft in de tussentijd een nieuwe versie van watchOS gekregen. En dat is watchOS 11.4. Deze versie van het besturingssysteem voor de Apple Watch heeft een nieuwe functie waar we al langer op zaten te wachten.

De iPad Air 2025 en iPad 2025 verschenen begin maart en kregen vooral onder de motorkap kleine verbeteringen. Op de achtergrond werkt Apple aan de release van de volgende iPad en dat is de nieuwe iPad Pro. Volgens Apple-kenner Mark Gurman is de laatste testfase van de iPad Pro 2025 inmiddels aangebroken.

