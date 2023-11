iOS 17.1.1 is uit: deze problemen worden (eindelijk) opgelost

Apple heeft iOS 17.1.1 uitgebracht! Met de update komen er geen nieuwe functies naar je iPhone, maar lost Apple wél een aantal vervelende problemen op.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple brengt iOS 17.1.1 uit

Updaten maar! Apple heeft iOS 17.1.1 uitgebracht, waarmee problemen op je iPhone worden opgelost. Er komen dus geen nieuwe functies naar je telefoon, daarvoor moeten we nog even wachten op iOS 17.2. Met de nieuwe update verhelpt Apple problemen met Apple Pay en de Weer-app. Bij laatstgenoemde werd sneeuw in sommige gevallen niet goed weergegeven bij de widget op het toegangsscherm.

Lees ook: iOS 17.1 verbetert batterijduur (maar niet als je deze iPhone hebt)

Met iOS 17.1 was Apple Pay in sommige gevallen niet beschikbaar, nadat de iPhone draadloos was opgeladen in bepaalde auto’s. Dit probleem deed zich naar verluidt vooral voor bij de iPhone 15 en bij toestellen die draadloos werden opgeladen in een BMW. Dit is met iOS 17.1.1 opgelost, waardoor Apple Pay weer zonder problemen moet werken.

Internetproblemen nog niet opgelost

Opvallend is dat Apple in de beschrijving van de update niks zegt over de internetproblemen, waar veel gebruikers last van hebben sinds iOS 17.1. Bij veel iPhones is er namelijk minder mobiel bereik en een slechtere internetverbinding na het installeren van iOS 17.1. In de testversie van iOS 17.2 is dit probleem wél al verholpen, maar het lijkt er dus op dat de bug in iOS 17.1.1 nog niet is opgelost.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast zorgt een vervelende bug in iOS 17.1 ervoor dat iPhones zichzelf ‘s nachts uitschakelen. De iPhone staat hierdoor een aantal uur volledig uit in de nacht, zonder dat het de bedoeling is. Dit probleem doet zich vooral voor als je de iPhone ‘s nachts aan de oplader legt. Ook deze bug wordt niet genoemd in de beschrijving van iOS 17.1.1, waardoor het onduidelijk is of dit probleem nu verholpen is.

iOS 17.2 komt in december

Het is overigens wel mogelijk dat deze bugs ook worden opgelost met iOS 17.1.1, maar dat Apple ze gewoon niet heeft genoemd in de beschrijving van de update. De nieuwe iOS-versie is vanaf vandaag voor iedereen te installeren. Je vindt de nieuwe software-versie bij de instellingen van je iPhone onder ‘Algemeen > Software-update’. Tik daar op ‘Werk nu bij’ om iOS 17.1.1 direct te installeren.

Lees ook: Deze nieuwe functie in iOS 17.2 ga je dagelijks gebruiken

Voor nieuwe functies moeten we nog even wachten, want iOS 17.2 wordt waarschijnlijk in december uitgebracht. Dan krijgt je iPhone een compleet nieuwe app, wordt Apple Music uitgebreid én krijgt de actieknop van de iPhone 15 er een functie bij. Ben je benieuwd wat je van de volgende update kunt verwachten? Lees dan hier wat er allemaal veranderd met iOS 17.2!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.