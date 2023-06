iOS 17 krijgt Dagboek-app – dit kun je ermee

Met de komst van iOS 17 verschijnt er ook een nieuwe app op je iPhone: de Dagboek-app. Het is een zogeheten journaling-app. We vertellen je wat je er precies mee kunt.

iOS 17: Dagboek-app

Een journaling-app is een app voor het bijhouden van je dagelijkse gedachten, activiteiten en doelen. En dat is precies waar Apple de app Dagboek voor heeft bedacht. Het bijzondere is dat de Dagboek-app ook AI gebruikt om je te helpen met onderwerpen waar je over moet schrijven.

De voorstellen die je hiervoor krijgt voorgeschoteld zijn gebaseerd op jouw gedrag. Dat wil zeggen: je gedrag binnen je iPhone. De app gebruikt je foto’s, maar ook de locaties die je bezoekt, de muziek en podcasts die je luistert, de workouts die je doet en eigenlijk alles wat je nog meer kunt bedenken. Gelukkig kun je wel zelf bepalen welke data de app wel en niet mag meenemen in zijn suggesties.

Notificaties en privacy van Dagboek

Wanneer de app een nieuw voorstel voor je heeft om over te schrijven, krijg je automatisch een melding. Je kunt ook zelf meldingen instellen om jezelf eraan te herinneren om over je dag te schrijven.

Net zoals bij elk dagboek wil je ook in deze app niet dat iemand anders kan lezen wat je er in opschrijft. Gelukkig heeft Apple ook hier privacy hoog in het vaandel staan. Alle content is versleuteld, wat betekent dat niemand anders toegang heeft tot de inhoud. Ook Apple zelf niet. Bovendien is het ook nog mogelijk om Dagboek te vergrendelen, voor dat extra beetje veiligheid.

Journaling-app Day One

Apple Dagboek moet de concurrentie aangaan met de populaire journaling-app Day One. De app Dagboek kun je pas uitproberen wanneer je iOS 17 hebt. Heb je nog nooit een journaling-app geprobeerd, dan kun je Day One nu al checken. Dan kun je alvast een beetje ervaren wat je straks van Dagboek kunt verwachten.

