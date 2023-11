Apple Watch véél te snel leeg? Apple werkt aan een oplossing

Gaat jouw Apple Watch ook te snel leeg? Dan ben je niet de enige, want watchOS 10 veroorzaakt problemen met de accu van je Apple Watch. Gelukkig werkt Apple nu aan een oplossing.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple brengt watchOS 10.1 uit

Apple heeft twee weken geleden watchOS 10.1 uitgebracht, waarmee een aantal handige functies naar je Apple Watch zijn gekomen. De belangrijkste functie is Tik dubbel, waarmee je jouw Watch kunt besturen door middel van handgebaren. Hiervoor moet je wel de nieuwste Apple Watch hebben, want alleen de Apple Watch Ultra 2 en de Apple Watch Series 9 ondersteunen deze functie.

Lees ook: Zo gebruik je Tik dubbel op je Apple Watch Series 9 of Ultra 2

Daarnaast is NameDrop nu ook beschikbaar voor de Apple Watch. Hiermee kun je contactgegevens veel makkelijker delen tussen twee Apple Watches of een Apple Watch en een iPhone. Hier vertellen we je hoe dat precies werkt. Helaas bracht watchOS 10.1 ook een probleem naar de Apple Watch, want de batterij van het horloge gaat naar verluidt nu veel te snel leeg. Dit is er aan de hand.

Batterijproblemen bij de Apple Watch

Gebruikers klagen sinds het installeren van watchOS 10.1 over problemen met de batterij van de Apple Watch. Deze gaat namelijk véél te snel leeg sinds het downloaden van de update. Zo zou een volledig opgeladen accu van de Apple Watch Series 9 nog maar drie uur mee gaan. Dat is natuurlijk veel te weinig, want volgens Apple gaat de batterij van de Apple Watch Series 9 tot wel 18 uur mee.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft officieel nog niet gereageerd op de klachten, maar in een interne memo bevestigt het bedrijf al te werken aan een oplossing. Apple is dus op de hoogte van het probleem en het lijkt erop dat we snel een nieuwe watchOS-update kunnen verwachten. Deze nieuwe watchOS-versie moet dan voorkomen dat je Apple Watch te snel leeg gaat.

De nieuwe update voor je Apple Watch komt er dus vermoedelijk snel aan. Het is nog niet duidelijk of er dan meer nieuwe functies naar je smartwatch komen. De kans is groot dat Apple nu focust op het batterijprobleem van de Apple Watch, waardoor er een kleine tussentijdse update wordt uitgebracht. In dat geval verschijnt watchOS 10.1.1 waarschijnlijk binnenkort.

Lees ook: ‘Apple Watch krijgt bloeddrukmeter in 2024 (en meer)’

Heb je watchOS 10.1 nog niet geïnstalleerd? Dan kun je beter nog even wachten, zodat je zeker weet dat je geen problemen krijgt met de batterij van je Apple Watch. Ben je benieuwd naar alle nieuwe functies die Apple dit jaar naar de Apple Watch heeft gebracht? Bekijk dan hier wat er allemaal is veranderd met watchOS 10, de grootste update voor de smartwatch in jaren!

Voor de nieuwste functies heb je helaas dus wel de Apple Watch Series 9 of de Apple Watch Ultra 2 nodig. Kijk vooral even naar onze prijsvergelijker als je nog op zoek bent naar een nieuwe Apple Watch, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

Apple Watch Series 9 prijzen vergelijken Nieuw € 428,95 Bekijk beste prijs