iOS 18: Siri krijgt een gigantische update – dit moet je weten

iOS 17 komt volgende week pas uit, dus iOS 18 laat nog een hele tijd op zich wachten. Maar waar je je wel alvast op kunt verheugen, is dat Siri in iOS 18 een enorme update krijgt. Apple stopt er momenteel grote hoeveelheden geld in.

Ooit werd Siri wel min of meer gezien als intelligent, maar die tijd ligt ver achter ons. In het licht van alle huidige ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie is Siri hopeloos verouderd. Maar daar komt eindelijk verandering in.

Volgens de website The Information wil Apple in iOS 18 taalmodellen gebruiken om Siri slimmer te maken. Bovendien investeert Apple momenteel flink (naar verluidt miljoenen dollars per dag) in Ajax GPT, een geavanceerd AI-taalmodel dat krachtiger is dan ChatGPT. Vooral Ajax GPT zou Siri de superboost kunnen geven die de assistent al jaren hard nodig heeft.

Integratie met de app Opdrachten

Daarnaast zal Siri in iOS 18 vergelijkbare dingen kunnen die nu al mogelijk zijn met de app Opdrachten. Waarschijnlijk wordt Siri zelfs in Opdrachten geïntegreerd. Opdrachten is een belangrijk onderdeel geworden van iOS en kan worden gebruikt voor allerlei krachtige geautomatiseerde acties.

Siri zou in iOS 18 bijvoorbeeld vijf foto’s kunnen maken, die om kunnen zetten in een GIF en die GIF vervolgens naar een vriend kunnen sturen, in één enkele actie. Dat bespaart in de toekomst enorm veel tijd. Foto’s automatisch omzetten in een GIF is overigens al mogelijk met de app Opdrachten, maar dat moet je dan wel handmatig instellen.

Eerst komt iOS 17 eraan

iOS 18 met de vernieuwde versie van Siri verschijnt pas over een jaar, maar iOS 17 komt er volgende week al aan. Daar zit nog geen Siri-update in, maar bijvoorbeeld wel Stand-by, contactposters, NameDrop en nog veel meer.

