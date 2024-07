Apple Intelligence is uit als bèta, maar hoe zit dat nu in Nederland?

Apple heeft de eerste bèta’s van iOS 18.1, iPadOS 18.1 en macOS Sequoia 15.1 uitgebracht, met daarin voor het eerst ondersteuning voor Apple Intelligence. Verrassend genoeg is Apple Intelligence gedeeltelijk tóch beschikbaar in Nederland. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Intelligence in Nederland

Het is dé grote nieuwe functie van de nieuwe besturingssystemen van Apple dit jaar. Met Apple Intelligence komen allerlei AI-functies naar je iPhone, iPad en Mac. Hele websites worden samengevat, je teksten worden verbeterd, je laat afbeeldingen maken en Siri krijgt ook een opfrisbeurt. Alleen waren er nog twee zaken onduidelijk. Ten eerste: wanneer komt Apple Intelligence nou precies naar onze devices, want in de iOS 18 bèta’s was de AI-suite nog nergens te bekennen. En ten tweede: komt Apple Intelligence überhaupt naar Nederland? Want het bedrijf heeft nogal wat problemen met de Digital Markets Act van de EU.

De eerste vraag kunnen we nu met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid beantwoorden, en ook voor de tweede is er in ieder geval meer duidelijkheid. iPhoned praat je bij hoe het zit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerste bèta Apple Intelligence

Zoals gezegd heeft Apple de eerste bèta van Apple Intelligence nu beschikbaar gesteld in de testversies van iOS, iPadOS en macOS. Maar het is dus niet de eerste, .0-versie van iOS 18 en consorten, maar pas de .1-versie. Dat is de release die vlak na de grote lancering in september plaatsvindt. Meestal is dat in oktober. Kortom, dat is dus de maand dat Apple Intelligence voor het grote publiek beschikbaar komt. Althans, in een groot deel van de wereld en alleen als je apparaat op Engels staat ingesteld.

Dat leidt ons meteen naar de tweede vraag. Komt Apple Intelligence nou naar Nederland of niet? Het antwoord is ja én nee. Als je op de iPhone of iPad nu de testversie met Apple Intelligence gaat installeren, dan staat er heel duidelijk bij dat de AI-functies niet beschikbaar zijn in China en de Europese Unie. Dat laatste komt dus door Apple’s problemen rondom de concurrentie-wet DMA van de EU. En inderdaad, na de installatie zitten er geen AI-functies in, ook al pas je je taal en regio aan.

Nu het opvallendste: in de release-notes van macOS staat alleen dat Apple Intelligence niet beschikbaar is in China. Als je hier de taal en regio instelt op ‘Engels (VS)’, dan verschijnt er in Systeeminstellingen een nieuwe optie ‘Apple Intelligence & Siri’. Alle schrijfgereedschappen zijn al beschikbaar, alleen plaatjes kun je nog niet genereren.

Wachten op de EU

Een ding is dus vrijwel zeker. Apple Intelligence komt in oktober naar de Mac en werkt ook in Nederland, mits je de instellingen aanpast. Voor iOS en iPadOS ligt het genuanceerder. Apple Intelligence wordt voor de mobiele besturingssystemen ook in oktober uitgerold, maar of daar uiteindelijk de EU bij zit, dat weten we nog niet. Apple dreigt nog steeds om de AI-functies niet naar de EU te brengen, al zijn er recent wel wat positieve ontwikkelingen geweest rondom concurrentie en AI tussen de VS en de EU. Dus tot de uiteindelijke release in oktober weten we nog niets 100% zeker. Maar iPhoned houdt jullie op de hoogte!