Nieuwe firmware voor de AirPods – zo check je of je de update hebt

Apple heeft een nieuwe update uitgebracht voor bijna alle AirPods. Wij leggen je uit hoe je checkt of je de nieuwste firmware al op je AirPods hebt geïnstalleerd.

Voor bijna alle modellen AirPods heeft Apple een nieuwe firmware-update uitgebracht. Wat de update precies inhoudt is niet duidelijk, in de beschrijving is in ieder geval te lezen dat het gaat om bugfixes en andere verbeteringen. Vaak wordt pas na een tijd duidelijk wat er precies verandert met de nieuwe firmware. Zo bracht Apple eind vorig jaar nog een AirTag-update uit om stalking te voorkomen.

Om je AirPods te updaten hoef je in principe niks te doen. Als je oortjes (of koptelefoon) zich in de buurt van je iPhone bevinden, wordt de nieuwste firmware vanzelf geïnstalleerd. Je moet dan wel bluetooth ingeschakeld hebben. Soms wordt de firmware niet automatisch geïnstalleerd. Het is daarom handig om toch even te checken of je oortjes wel helemaal up-to-date zijn. Wij leggen je uit hoe je dat doet.

Zo check je of je AirPods de nieuwste update hebben

Apple heeft de nieuwe update 5E135 naar bijna alle modellen van de AirPods gebracht. De firmware wordt ondersteund door de tweede en derde generatie AirPods, de eerste en tweede generatie AirPods Pro én door de AirPods Max. Alleen de eerste generatie AirPods krijgt de nieuwe firmware dus niet.

Om te checken of de nieuwste firmware inmiddels op je AirPods is geïnstalleerd, volg je deze stappen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Ga naar ‘Bluetooth’; Tik op de informatiebutton achter je AirPods; Scrol omlaag naar ‘Info’; Je ziet dan de meest recente update van je AirPods achter ‘Versie’.

Staat 5E135 achter ‘Versie’? Dan zijn je AirPods voorzien van de nieuwste firmware. Als je AirPods nog op een oudere versie draaien, worden ze waarschijnlijk later vandaag nog geupdatet. Je oortjes worden het snelste bijgewerkt als de case aan het opladen is en als je iPhone is verbonden met de wifi. Eerder gaven we al tips over hoe je de nieuwe firmware het snelste op je AirPods installeert.

Apple brengt dus regelmatig een update uit voor de AirPods.

