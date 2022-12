Apple geeft eindelijk duidelijkheid: hiervoor zijn de AirTag-updates

Apple bracht recent twee firmware-updates uit voor de AirTag. Ben jij benieuwd naar de inhoud van deze AirTag-updates? Apple geeft eindelijk duidelijkheid.

Apple bracht sinds november twee firmware-updates uit voor de AirTag, maar gaf nooit details over de precieze inhoud van deze updates. Daar is nu verandering in gekomen: Apple heeft eindelijk duidelijk gemaakt waarvoor beide updates zijn. Lees hier de details over de inhoud van de AirTag-updates!

Eerste AirTag-update: voorkomen van stalken

De eerste update die in november werd uitgebracht is bedoeld om te voorkomen dat de AirTag gebruikt wordt om iemand mee te stalken. Je kunt een AirTag immers gemakkelijk onopgemerkt in iemands tas doen en zo iemands locatie blijven volgen.

De eerste firmware-update moet dus voorkomen dat dit gebeurt. Je iPhone geeft na deze update een waarschuwing als een onbekende AirTag met je meebeweegt. Als de iPhone een onbekende AirTag detecteert, is het met Precision Finding mogelijk om de AirTag snel op te sporen. De AirTag maakt dan geluid en kan met de iPhone uitgeschakeld worden.

Tweede AirTag-update: probleem met snelheidsmeter opgelost

Bij de tweede AirTag-update is een klein probleem verholpen met de snelheidsmeter van de AirTag. Een bug zorgde ervoor dat in sommige gevallen de snelheidsmeter in de AirTag niet werd geactiveerd. Op deze manier kon de iPhone een AirTag niet detecteren als deze meebewoog met een persoon.

Ook deze update is in principe bedoeld om stalking met AirTags te voorkomen. Nu de snelheidsmeter weer werkt, is het mogelijk voor de iPhone om onbekende AirTags te detecteren en uit te schakelen. Apple heeft dus vooral de veiligheid verbeterd met de recent uitgebrachte AirTag-updates.

AirTag-update installeren: zo doe je het

Om de AirTag-update te installeren hoef je eigenlijk niks te doen. Belangrijk is dat je iPhone de nieuwste versie van iOS heeft, iOS 16.2 is recent uitgebracht door Apple. Om vervolgens de update uit te voeren, moet je ervoor zorgen dat de AirTag in de buurt is van je iPhone.

Het niet mogelijk om de AirTag-update te forceren. Je moet dus gewoon even geduld hebben totdat de nieuwste firmware is gedownload. Het belangrijkste is dat de AirTag aan je iPhone is gekoppeld. Eerder legden we al uit hoe je jouw AirTag aan je iPhone koppelt en hoe je kunt zien of je AirTag is geüpdatet.

Meer tips over de AirTag? Lees ze hier

De AirTag is een ontzettend handig hulpmiddel om spullen terug te vinden. Afgelopen zomer stopten veel reizigers een AirTag in hun koffer, zodat ze hun bagage gemakkelijk konden terugvinden. En dat niet alleen: de AirTag wordt inmiddels ook gebruikt om auto’s en fietsen op te sporen. Bij iPhoned maakten we eerder al een video over de AirTag: