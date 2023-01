AirPods updaten: zo installeer je het snelst de nieuwste firmware

AirPods moet je regelmatig bijwerken, maar hoe doe je dat het beste? Geen nood! wij vertellen hoe je jouw AirPods het snelst kunt updaten!

Net als de iPhone, krijgen ook de populaire oordopjes van Apple regelmatig een firmware-update. In deze update krijgen de AirPods nieuwe functies en worden fouten plus eventuele problemen opgelost. Het is dus belangrijk om deze update altijd (en zo snel mogelijk) te installeren.

De update van je AirPods wordt vaak vanzelf geïnstalleerd wanneer je de AirPods in het doosje hebt zitten. Zelf de opdracht geven om de AirPods te updaten kan niet. Maar je kunt er wel voor zorgen dat je de update het snelst krijgt. Dat doe je op de volgende manier:

AirPods updaten: zo krijg je de update het snelst Stop de AirPods in het oplaaddoosje; Verbind de oplaadkabel met het oplaaddoosje; Open het doosje en laat je AirPods verbinding maken met je iPhone; Sluit het oplaaddoosje van je AirPods; Leg het oplaaddoosje naast je iPhone en zorg ervoor dat ook je iPhone voldoende is opgeladen.

Het blijft dan altijd nog even afwachten of je AirPods de update meteen gaan installeren. Apple brengt updates vaak gefaseerd uit, wat betekent dat je soms toch even moet wachten.

Willen je AirPods na al die moeite en na een paar dagen nog steeds niet updaten? Dan kan het zijn dat je te maken hebt met een setje fake AirPods. Lees in dat geval het onderstaand artikel door.

AirPods firmware: zo check je de versie

Ben je benieuwd welke firmware jouw AirPods nu hebben? Volg dan de onderstaande stappen.

Verbind de AirPods met je iPhone; Open de Instellingen-app van je iPhone; Tik op de naam van je AirPods (onder je iCloud-naam); Scrol naar beneden; Kijk naar de tekenreeks achter ‘Versie’.

AirPods kopen (of toe aan een upgrade?)

Ben je op zoek naar nieuwe AirPods? Of ben je toe aan een upgrade? Dan moet je eerst beslissen welke AirPods je wilt kopen. De AirPods Pro, Pro 2 en AirPods Max hebben noise-cancelling (ruisonderdrukking). De AirPods 1, AirPods 2 en AirPods 3 hebben dat niet. Vergeet overigens niet om na het kopen van de AirPods ze meteen te updaten!

Zoek je dus oordopjes met noise-cancelling? Dan raden we je de AirPods Pro 2 aan. Wil je geen oordopjes maar een echte koptelefoon? Dan moet je bij de AirPods Max zijn.

Wil je geen noise-cancelling? Dan kun je het beste voor de AirPods 3 kiezen. Dit zijn op dit moment de beste AirPods zonder ruisonderdrukking die te koop zijn.

