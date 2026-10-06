De AirPods Pro 2 zijn hele goede oordopjes. Toch maken deze drie verbeteringen de AirPods Pro 3 nóg een stuk beter.

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AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2: 3 redenen om snel over te stappen

Heb je nog AirPods Pro 2 en twijfel je moet overstappen naar de AirPods Pro 3? De verschillen zijn misschien niet allemaal enorm, maar op drie belangrijke punten heeft Apple de nieuwste versie van de oortjes flink verbeterd.

De AirPods Pro 3 kosten bij Apple 249 euro. Maar ze zijn inmiddels online al voor € 209,- te koop!

1. Betere ruisonderdrukking

Een van de fijnste functies van de AirPods Pro is actieve ruisonderdrukking. Daarmee worden geluiden om je heen zoveel mogelijk weggefilterd. Dat is handig in de trein, het vliegtuig of op een drukke dag op kantoor.

Volgens Apple werkt de ruisonderdrukking van de AirPods Pro 3 tot twee keer zo goed als die van de AirPods Pro 2. In de praktijk merkten we zeker een verschil, maar het is lastig om te zeggen of het twee keer zo goed is. De AirPods Pro 3 houden omgevingsgeluid in ieder geval merkbaar beter buiten.

2. Je hartslag meten met je AirPods

De andere belangrijke nieuwe functie van de AirPods Pro 3 is de ingebouwde hartslagmeter. In beide oordopjes zit een sensor die tijdens het sporten je hartslag kan meten. Je hebt dus geen Apple Watch meer nodig.

Heb je ook een Apple Watch? Dan kunnen de AirPods en het horloge samenwerken om je metingen zo nauwkeurig mogelijk te houden.

3. Langer luisteren zonder opladen

Ook de batterij in de oordopjes zelf gaat langer mee. Met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld halen de AirPods Pro 3 maximaal acht uur muziek. Bij de AirPods Pro 2 is dat zes uur.

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Er zit wel een addertje onder het gras. Inclusief de oplaadcase halen de AirPods Pro 2 in totaal dertig uur, tegenover 24 uur bij de AirPods Pro 3. Je hoeft de oordopjes dus minder snel terug in het doosje te stoppen, maar het doosje zelf moet vaker aan de lader.

AirPods Pro 3 kopen

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