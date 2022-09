AirPods werken sinds iOS 16 niet meer (dit is er aan de hand)

Heb je net iOS 16 geïnstalleerd, maar werken je AirPods opeens niet meer? Vervelend! Wij vertellen wat er aan de hand is.

iOS 16: AirPods werken niet meer

De nieuwe update voor je iPhone is er: met iOS 16 heeft je iPhone veel nieuwe (en toffe) functies gekregen. Veel veranderingen zie je meteen. Zo is het lockscreen flink onder handen genomen en is er een nieuw zoekknopje verschenen op het thuisscherm.

Daarnaast heeft Apple ook verschillende zaken aangepast die je helemaal niet ziet (maar pas achter komt wanneer je met iOS 16 aan de slag gaat). Een van die veranderingen is dat je iPhone nu fake of neppe AirPods kan herkennen.

Neppe AirPods toch gebruiken in iOS 16

Veel van de neppe AirPods zijn op het eerste gezicht niet van echt te onderscheiden. Wanneer je ze ook alleen op je iPhone gebruikt, kom je er misschien nooit achter dat je misschien fake AirPods hebt. Marktplaats staat ook vol met aanbieders van fake AirPods.

Heb je dus een tweedehands setje AirPods gekocht of heb je ze niet hebt aangeschaft bij een officiële reseller? Dan kan het gebeuren dat je AirPods nu niet meer werken in iOS 16 of een foutmelding geven. Je hebt dan geen echte AirPods, maar een setje ‘fakes’ te pakken.

Je kunt de neppe AirPods dan vaak nog wel gebruiken. Dat doe je door op ‘Verbind in Bluetooth-instellingen’ te tikken. Deze optie vind je onderaan het venster dat je te zien krijgt wanneer je probeert om de neppe AirPods te verbinden.

AirPods kopen

Heb je na het installeren van iOS 16 ook een melding gekregen dat je AirPods nep zijn? En wil je nou toch échte oordopjes van Apple kopen? Check dan onze AirPods 3-prijsvergelijker of de AirPods Pro-prijsvergelijker. Dan heb je de beste prijs en weet je zeker dat je echt oordopjes van Apple te pakken hebt.

Wil je liever de allernieuwste AirPods? Apple heeft tijdens het afgelopen Apple-event ook de AirPods Pro 2 aangekondigd. Deze hebben een nog betere ruisonderdrukking (noise-cancelling) dan de eerste versie AirPods Pro. En de oordopjes hebben nu touch controls in de steeltjes.

