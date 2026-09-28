Helaas: Ziggo, KPN én Odido nemen afscheid van deze populaire zender

Kijk jij nog regelmatig lineair naar televisie? Dan hebben we slecht nieuws, want Ziggo, KPN én Odido nemen afscheid van een populaire zender.

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Populaire zender verdwijnt

Slecht nieuws als je regelmatig lineair naar televisie kijkt, want een populaire zender verdwijnt bij de grote providers. Ziggo, KPN, Odido en andere providers nemen afscheid van 24Kitchen. De zender begon op 1 oktober 2011 en zendt de hele dag culinaire programma’s uit. Daar komt nu een einde aan, een woordvoerder van 24Kitchen heeft bevestigd dat de zender na vijftien jaar gaat stoppen op de lineaire televisie.

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De kookzender stopt per 31 maart 2027. Tot die tijd gaat de programmering door op 24Kitchen, waar je onder andere naar Rudolph’s Bakery, De makkelijke maaltijd en Miljuschka’s Street Food kijkt. Alle programma’s staan – zoals de naam van de zender doet vermoeden – in het teken van koken en eten, die regelmatig veel kijkers trekken. Daar komt volgend jaar dus een einde aan, waardoor abonnees van Ziggo, KPN, Odido en andere providers weer een televisiezender minder hebben.

Gevolgen voor abonnees

Heb jij thuis nog een vast televisieabonnement? Dan wordt het aanbod aan televisiezenders vanaf maart 2027 weer wat kleiner. Het komt regelmatig voor dat Ziggo, Odido en KPN zenders verliezen. Zo verdwenen eerder al bepaalde MTV-kanalen, nu is het de beurt aan 24Kitchen. Voor abonnees zijn de gevolgen duidelijk, want die hebben de keuze uit steeds minder lineaire zenders. Het is nog niet bekend of dat ook terug te zien is aan de abonnementsprijzen van de grote providers.

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Er is overigens ook goed nieuws, want 24Kitchen verdwijnt niet helemaal. De themazender stopt op 31 maart 2027, na die datum verplaatst 24Kitchen naar Disney Plus. Op de streamingdienst kun je vervolgens alsnog kijken naar programma’s van 24Kitchen. Het is nog niet bekend hoe het aanbod van programma’s er precies uit zal zien op Disney Plus. Wel duidelijk is dat je straks dus een abonnement op Disney Plus moet afsluiten om toegang te krijgen tot 24Kitchen.

Alternatieve opties

Wil je blijven kijken naar 24Kitchen? In dat geval ben je vanaf april 2027 aangewezen op Disney Plus. Je betaalt voor het standaardabonnement van Disney Plus 6,99 euro per maand. Bij dit abonnement ontbreken de beste audio- en beeldkwaliteit en krijg je reclames te zien. Wil je dat liever niet? Dan kun je ook voor Disney Plus Standaard of Disney Plus Premium kiezen. Bekijk hier welke mogelijkheden je hebt bij Disney Plus:

Wil je niet nóg een maandelijks abonnement erbij? Je hebt dan tot 31 maart 2027 om te kijken naar 24Kitchen. Na die datum kun je terecht bij andere zenders bij Ziggo, KPN, Odido en andere providers. Bij andere omroepen worden regelmatig kookprogramma’s uitgezonden, denk aan Heel Holland Bakt en Masterchef. Wil je weten wat je betaalt voor televisieabonnementen bij de grootste providers van Nederland? En welke voordelen je kunt krijgen? Deze mogelijkheden heb je in 2026:

1. Ziggo: gratis bol cadeaukaart t.w.v. 400 euro

Ben je klant bij Vodafone én Ziggo, dan kun je met One flink besparen. Door je Vodafone-mobiel abonnement te combineren met Ziggo Internet en TV krijg je tot 10 euro korting per maand op beide abonnementen. Dat kan in totaal dus oplopen tot 20 euro per maand.

Daarnaast krijg je met een Vodafone-abonnement (Unlimited uitgesloten) dubbele data. Heb je meerdere Vodafone-abonnementen op hetzelfde adres, dan geldt de korting bovendien per abonnement. Zo kunnen bestaande klanten hun maandelijkse kosten flink verlagen door beide diensten te combineren.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Ziggo:

Ziggo looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket. Ziggo looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 34,95 euro per maand voor je internet- en tv pakket of scoor een Bol cadeaukaart t.w.v. 400 euro.

2. KPN: scoor tijdelijk een gratis PS5 of Nintendo Switch 2

Op adressen met glasvezel zijn snelheden tot 4 Gbit/s beschikbaar. KPN Internet en TV is verkrijgbaar vanaf 45 euro per maand, afhankelijk van de gekozen internetsnelheid. Met KPN TV+ kijk je live televisie, kun je programma’s terugkijken en streamen via de TV+ Box. Combineer je KPN Internet en TV met KPN Mobiel, dan profiteer je bovendien van Combivoordeel, zoals korting op je mobiele abonnement en een keuze uit bijvoorbeeld gratis Netflix, Videoland of ESPN Compleet.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van KPN:

KPN looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket. KPN looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 35 euro voor je internet- en tv pakket of scoor een gratis PlayStation 5 t.w.v. 599 euro of een gratis Nintendo Switch 2 t.w.v. 499 euro.

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3. Internet en tv van Odido: 12 maanden of 6 maanden korting

Odido biedt internet en tv samen in één abonnement, waarbij je zelf bepaalt welke internetsnelheid je kiest. De abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf 36,50 euro per maand en met glasvezel zijn op sommige adressen snelheden tot 8 Gbit/s mogelijk. Daarbij zijn de upload- en downloadsnelheid even hoog.

Combineer je Internet en TV met een mobiel abonnement van Odido, dan krijg je via Klantvoordeel 5 euor korting per maand op je internetabonnement. Ook op mobiel krijg je extra voordeel: tot 7,50 euro korting per maand op Unlimited of dubbele data en 2,50 euro korting op andere mobiele abonnementen. Je kunt er bovendien voor kiezen om een deel van die korting in te wisselen voor Videoland Basis voor 2,50 euro per maand.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van Odido:

Odido looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

6 maanden slechts 21 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket). Odido looptijd 24 maanden: 12 maanden slechts 20 euro per maand voor internet en tv (ongeacht welk pakket).

4. TV kijken via NLZIET: tijdelijk 14 dagen gratis kijken

Wil je liever geen heel pakket afsluiten? Dan is NLZIET een prima keuze. Nieuwe gebruikers kunnen NLZIET momenteel 14 dagen gratis uitproberen. Tijdelijk geldt er ook een zomeraanbieding waarbij je de eerste drie maanden 50 procent korting krijgt. Daarna betaal je het normale tarief. NLZIET werkt op je iPhone, iPad, laptop en Apple TV. Een handige optie voor als je geen traditioneel tv-abonnement wil afsluiten!