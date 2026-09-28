Veel gebruikers kiezen nú voor Belsimpel (door deze tijdelijke actie)

Wil je besparen op je sim only-abonnement? Alleen vandaag krijg je bij Belsimpel tijdelijk geld terug. Zo profiteer je van extra voordeel op je abonnement. De actie is maar kort geldig, dus wacht niet te lang als je van de korting wilt profiteren.

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Dit is waarom mensen nu kiezen voor Belsimpel

Wie op zoek is naar een nieuw sim only-abonnement, kan vandaag profiteren van een tijdelijke actie van Youfone. Speciaal voor Magic Monday van Belsimpel krijg je namelijk 100 euro cashback als je vandaag een sim only met minimaal 30 GB afsluit. De actie loopt alleen vandaag tot 23:59 uur, dus wacht niet te lang als je van de cashback wilt profiteren.

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Voor deze bundels kun je terecht bij Youfone

De cashback geldt voor alle abonnementen vanaf 30 GB. Kies je voor een bundel van 10 GB of meer, dan profiteer je daarnaast de eerste 9 maanden van een lager maandtarief. Ook met een kleinere bundel profiteer je dus van extra voordeel. Hieronder zetten we de verschillende bundels overzichtelijk voor je op een rij.

Databundel Bellen & sms Eerste 9 maanden Daarna 10 GB Onbeperkt min / sms €2 p/m €9 p/m 30 GB Onbeperkt min / sms €1 p/m €11,50 p/m 40 GB Onbeperkt min / sms €1 p/m €13 p/m 50 GB Onbeperkt min / sms €1 p/m €16 p/m

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Dit wil je weten over Youfone als provider

Youfone is een Nederlandse telecomprovider met een breed aanbod voor mobiele abonnementen en internet voor thuis. Je kunt er terecht voor sim only, mobiele abonnementen met toestel en internet via glasvezel of DSL.

Voor mobiel maakt Youfone gebruik van het betrouwbare KPN-netwerk en met 5G en eSIM krijg je gemakkelijk toegang tot de beste mobiele verbinding. Ook kun je je mobiele abonnement combineren met internet en tv, zodat je de verschillende diensten eenvoudig bij één provider onderbrengt.