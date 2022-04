Fake AirPods herkennen: dit is de beste (en makkelijkste) manier

Op veel (tweedehandse) sites zoals Marktplaats worden AirPods aangeboden voor spotprijzen. Maar pas op! Deze Apple-oordopjes zien er bedrieglijk echt uit, maar soms kom je er later achter dat ze nep zijn. Maar geen nood. iPhoned laat zien hoe je deze fake AirPods snel kunt herkennen!

Fake AirPods herkennen

Als je AirPods gaat kopen wil je natuurlijk wel de echte oordopjes van Apple hebben. Wij laten je de makkelijkste manier zien om fake AirPods te herkennen! Spoiler: de onderstaande AirPods Pro zijn overigens nep.

Voor het herkennen van fake AirPods gebruiken we het programma 3uTools. Wil je weten hoe je fake AirPods kunt herkennen door ze te bekijken? Dat vertellen we je straks ook!

Het programma 3uTools is gratis te gebruiken. Je moet er wel even een pc met Windows erbij pakken, want een Mac-versie van de software is er niet. Download de software van bovenstaande website en installeer het programma.

Fake AirPods herkennen met 3uTools Start 3uTools en verbind je AirPods met de PC via de Apple-kabel; Klik in 3uTools op ‘Hulpmiddelen’ en ‘Testen van orginele…’; Klik op ‘detectie AirPods’; Bij originele AirPods krijg je ‘Test voltooid’ te zien. Bij fake AirPods verschijnt er een foutmelding (‘hoog imitatieproduct’).

Let op: in 3uTools zitten veel handige functies die je helpen wanneer je iPhone of iPad kuren heeft. Je moet bij het gebruik van het programma wel goed weten waar je mee bezig bent. Ga dus niet zomaar de andere functies uitproberen. Het herkennen van fake AirPods kun je natuurlijk wel zonder problemen gebruiken. Ook leuk: 3uTools is bovendien te gebruiken om te checken of je echte Apple-kabels hebt.

Nadelen van neppe AirPods kopen

Vaak klinken neppe AirPods niet eens zo heel slecht. Sommige specifieke functies werken ook probleemloos, zoals de noise-cancelling op fake AirPods Pro. Wel loop je de optie mis dat je met de neppe AirPods makkelijk kunt switchen tussen al je apparaten. Ook is een veelgehoorde klacht dat je geen nieuwe nieuwe updates kan installeren.

Daarnaast is de kwaliteit van de neppe AirPods vaak nét niet goed genoeg. Zo is de kleur soms iets anders, is het opbergdoosje minder mooi afgewerkt of voelen de oordopjes goedkoper aan. Je hebt met de fake AirPods dan natuurlijk ook geen garantie bij Apple.

Uiterlijke kenmerken: fake AirPods herkennen

Naast het 3uTools-programma kun je soms ook met het blote oog herkennen dat je met neppe AirPods te maken hebt. Het blijft dan echter nog steeds lastig om de fake AirPods te herkennen.

Soms is zelfs het serienummer geldig dat op het doosje (en de AirPods) staat. Wanneer je het serienummer dan checkt op de supportsite van Apple, krijg je te zien dat het een officieel product is. Wil je meer weten over het herkennen van neppe Apple-producten? Lees dan het onderstaande artikel eens door.

AirPods kopen

Wil je zeker weten dat je echte AirPods krijgt? Koop ze dan bij Apple zelf of een officiële aanbieder. Probeer in ieder geval weg te blijven bij websites als Marktplaats of Facebook.

Dan moet je nog even kiezen welke AirPods je precies wilt. In het artikel ‘Alle AirPods op een rij‘ vertellen we je precies welke AirPods je moet kopen. Check daarna ook onze AirPods-prijsvergelijker, dan weet je meteen waar de (echte!) oordopjes het goedkoopst zijn.

