Kijk de rest van het Formule 1-seizoen (en het volgende) zo voor slechts 1,49 euro

Formule 1 kijken is niet meer zo goedkoop als vroeger. Gelukkig is daar VPN Nederland, die nu wel een heel goede actie heeft. Tijdelijk kijk je zo voor slechts 1,49 euro per maand.

Kijk Formule 1 voor slechts 1,49 euro per maand met VPN Nederland

Het wachten is bijna voorbij: dit weekend gaat de Formule 1 weer verder na de zomerstop, en dat doen we met de spectaculaire Grand Prix van Zandvoort. In Nederland kijk je Formule 1 officieel via Viaplay of F1 TV Pro. Daar betaal je respectievelijk 13,79 euro per maand (Viaplay) of minimaal 9,52 euro per maand met de F1 TV Pro-actie. Met een VPN kan het echter veel goedkoper doordat je gebruikmaakt van buitenlandse zenders die de races gratis uitzenden.

Ter gelegenheid van de GP van Zandvoort heeft VPN Nederland een speciale actie: je kijkt een heel jaar lang F1, plus een stuk van volgend seizoen, voor maar 1,49 euro per maand (normaal zo’n 3,50 euro per maand). Daarmee heb je een volledig jaar toegang en kijk je dus niet alleen de rest van dit seizoen, maar ook het eerste deel van het volgende seizoen voor een fractie van de prijs.

Houd er rekening mee dat deze aanbieding volledig in het teken staat van de Dutch GP en dat-ie er dus waarschijnlijk alleen dit weekend is. Wacht dus niet te lang met afsluiten.

Zo werkt kijken via een VPN

Een VPN zorgt ervoor dat je verbinding maakt via een server in een ander land. Op die manier kun je gratis naar de Formule 1 kijken bij omroepen in bijvoorbeeld:

Zwitserland (SRF);

(SRF); Oostenrijk (Servus TV of ORF);

(Servus TV of ORF); België (RTBF);

(RTBF); Luxemburg (RTL Zwee).

Het enige wat je hoeft te doen:

Download de app van VPN Nederland; Kies een server in een van de genoemde landen; Ga naar de website van de lokale omroep en start de livestream.

De uitzendingen zijn meestal niet in het Nederlands of Engels, maar via Grand Prix Radio (gratis app) kun je meeluisteren met Nederlands commentaar.

Grand Prix Radio Emixion Internet Services B.V. 5.8 (660 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wat maakt VPN Nederland interessant?

Nederlandse service : klantenservice bereikbaar in het Nederlands, ook in het weekend.

: klantenservice bereikbaar in het Nederlands, ook in het weekend. Snelle verbinding : nauwelijks buffering dankzij moderne technieken.

: nauwelijks buffering dankzij moderne technieken. Privacy gegarandeerd : geen logging of opslag van persoonlijke gegevens.

: geen logging of opslag van persoonlijke gegevens. Scherpe prijs: een jaar lang voor in totaal maar 17,88 euro.

Extra voordelen van een VPN

Naast sport kijken heeft een VPN meer functies. Het beschermt je online privacy doordat al je internetverkeer wordt versleuteld. Hackers en nieuwsgierige partijen zien daardoor niet waar jij écht online bent.

Bovendien kun je het aanbod van streamingdiensten uitbreiden. Sommige films en series die in Nederland ontbreken op bijvoorbeeld Netflix, zijn in andere landen wél beschikbaar. Met een VPN krijg je hier gewoon toegang toe.

Toch liever Viaplay of F1 TV Pro?

Vind je een VPN te omslachtig, dan zijn er ook bij de reguliere diensten aanbiedingen:

Viaplay : jaarabonnement met advertenties voor 13,79 euro per maand, inclusief toegang tot F1 TV Pro.

: jaarabonnement met advertenties voor 13,79 euro per maand, inclusief toegang tot F1 TV Pro. F1 TV Pro: nu de eerste vier maanden 9,52 euro per maand (daarna 11,90 euro p/m).