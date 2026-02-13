Formule 1 zónder reclame: Viaplay tijdelijk voor minder dan 15 euro

Viaplay heeft een tijdelijke korting waarmee je flink kunt besparen op je Formule 1-kijkplezier. Voor slechts 14,92 euro per maand krijg je een heel jaar toegang tot alle races, plus veel extra content. En dat zonder reclame!
Flinke besparing op je Viaplay-abonnement en Formule 1
Het Formule 1-seizoen van 2026 barst los en met deze actie bij Viaplay mis je geen moment van de actie. Je betaalt nu 14,92 euro per maand voor een jaarabonnement, zonder reclame. Dat scheelt je maar liefst 84,88 euro per jaar vergeleken met de normale maandprijs van 21,99 euro.
In totaal kost je een heel jaar Viaplay nu 179 euro. Dat is dezelfde prijs als Viaplay met reclame en slechts 36 euro meer dan F1 TV Pro (142,99 euro). Maar je krijgt er veel meer voor terug. Je krijgt toegang tot:
- Films, series en documentaires;
- Alle Formule 1 races live en zonder reclame;
- Nederlandse commentaar en voor- en nabeschouwing;
- Ook toegang tot F1 TV Pro (Engels commentaar);
- Premier League, Bundesliga en andere sporten.
Waarom nu een goed moment is
Het nieuwe Formule 1-seizoen van 2026 staat voor de deur. Van 18 tot en met 20 februari zijn de eerste testdagen in Bahrein, waar je de compleet vernieuwde auto’s in actie ziet. Op 6 maart begint het echte raceseizoen in Australië.
We zullen zien of Lando Norris zijn wereldtitel weet te verdedigen of misschien is Verstappen hem komend seizoen wel weer sneller af. Het gaat om een tijdelijke aanbieding, waardoor dit hét moment is om je abonnement op Viaplay af te sluiten voor komend Formule 1-seizoen.
Hoe het werkt op je iPhone en iPad
Je kunt op twee manieren kijken. Download de Viaplay-app uit de App Store voor de Nederlandse stream. Of gebruik de F1 TV-app voor de Engelse versie. Met één abonnement heb je toegang tot beide.
Handig: je kunt de streams zelfs verdelen over twee apparaten. Zo kun je bijvoorbeeld zelf op je iPhone kijken terwijl iemand anders op de iPad meekijkt.
