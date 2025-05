Zo krijg je toegang tot veel meer Netflix-films en -series

Heb jij het aanbod van Netflix in Nederland uitgespeeld? Bekijk dan eens het aanbod van andere landen! We vertellen je hoe je dat voor elkaar krijgt.

Breid je Netflix-aanbod uit (of dat van een andere streamingdienst)

Houd jij ervan om regelmatig een film of serie te streamen via een streamingdienst, zoals Netflix, maar heb je ondertussen elke optie wel gezien? Zeg dan nog niet je abonnement op, want er is nog een mogelijkheid. Met een VPN-dienst is het mogelijk om flink meer films en series te kijken. We vertellen je hoe je dat doet.

Kies bijvoorbeeld voor Surfshark. Dit is momenteel één van de goedkoopste VPN-partijen van Nederland. Voor het pakket met alleen een VPN en adblocker betaal je slechts 2,19 euro per maand. Wil je een uitgebreider pakket met daarin ook een antivirus, zodat je online veiliger bent? Dat kost je 2,69 euro per maand.

Zo stream je alle content die je wil

Het aanbod van streamingdiensten, zoals Netflix en Amazon Prime, of Disney+ is in Nederland al best groot. Wat wij hier kunnen bekijken verschilt soms van andere landen. Met Surfshark is het ontzettend makkelijk om je locatie digitaal te verplaatsen naar een ander land.

Kies in de app voor de Verenigde Staten en je ziet alle films die hier beschikbaar zijn. Er gaat daardoor (letterlijk) een wereld voor je open. Voorlopig kan je dus weer eventjes vooruit. Nog een leuk voordeel: als je op vakantie bent, kijk je met een VPN gewoon naar het Nederlandse aanbod.

Elke streamingdienst weet je locatie dankzij je IP-adres en bepaalt aan de hand hiervan welk aanbod jij te zien krijgt. Je IP-adres verander je met een VPN van Surfshark naar een land naar keuze. Het land dat je kiest kan dus de Verenigde Staten zijn, maar ook een land zoals Duitsland of Spanje. Surfshark heeft meer dan honderd landen om uit te kiezen.

Via de app selecteer je het land dat je wil en vervolgens gebruik je Netflix (of een andere streamingdienst) zoals je gewend bent. Je ziet nu echter het aanbod van dit land.

Nog meer voordelen van een VPN

Naast een veel groter aanbod van films en series op je streamingdienst, heeft een VPN nog meer voordelen. Je hoeft je geen zorgen meer te maken om je privacy als je online bent. De VPN verbergt je gevoelige gegevens, zodat kwaadwillenden niet met je identiteit aan de haal gaan.

Surfshark houdt geen log bij van wat je online doet en er is keuze uit meer dan honderd landen. Het goedkoopste pakket kost je 2,19 euro per maand en geeft je toegang tot de VPN-dienst en een adblocker. Hiermee krijg je online geen advertenties meer te zien en is die irritante cookiemelding bij elke website ook verleden tijd.