iPhone 17e te duur? Dit zijn de beste (goedkopere) alternatieven

De iPhone 17e is zojuist onthuld, vol nieuwe functies en een strak design. Maar het prijskaartje? Die is alsnog redelijk hoog. Hieronder zetten we de beste goedkopere alternatieven voor je op een rij.

Apple presenteert gloednieuwe iPhone 17e

Apple heeft op maandag 2 maart 2026 de gloednieuwe iPhone 17e gepresenteerd. Het is een indrukwekkend toestel, maar goedkoop is de nieuwe iPhone niet. Vind je de prijs wel erg hoog? Geen zorgen: wij hebben hieronder de beste iPhone 17e-alternatieven voor je verzameld, die minstens zo goed presteren én een stuk vriendelijker zijn voor je portemonnee.

iPhone 17: al vanaf 562 euro in huis

Ondanks dat Apple de gloednieuwe iPhone 17e heeft gepresenteerd doet de iPhone 17 zeker niet onder voor dit nieuwe toestel. De iPhone 17 is uitgerust met een 6,3-inch scherm en heeft een verversingssnelheid tot 120 Hz.

De A19-chip zorgt ervoor dat de iPhone 17 zeker geschikt is voor het draaien van zwaardere apps, games en AI-functies. De batterij gaat daarnaast tot maar liefst 30 uur mee waardoor je moeiteloos het einde van de dag haalt.

iPhone 17 bij webshops: al in huis vanaf 562 euro

De iPhone 17 is bij meerdere webshops zoals Coolblue, MediaMarkt en Bol verkrijgbaar. Wil je het toestel los het voordeligst aanschaffen? Dan kun je deze het beste halen bij Bol. Daar haal je de iPhone nu namelijk in huis vanaf 859 euro.

Wil je het toestel echter zo voordelig mogelijk in huis halen, dan kun je hem het beste combineren met een onbeperkt abonnement van Odido bij Belsimpel. Daar krijg je het toestel al vanaf 562 euro.

Kies je liever voor een kleinere bundel? Dan is de iPhone 17 in combinatie met een 10 GB-abonnement het goedkoopst bij Lebara via Belsimpel. Voor het toestel reken je dan nog 817 euro af, en het abonnement kost je maandelijks 8 euro.

iPhone 17 via een provider: al vanaf 768 euro in huis

Wil je de iPhone 17 liever meteen kopen via je eigen provider? Dat is zeker mogelijk en vaak voordeliger dan de prijs bij introductie. Bij Vodafone haal je het toestel nu al in huis vanaf 768 euro. Kies je voor Odido, dan reken je het toestel af voor 792 euro. Ga je liever voor KPN? Dat kan natuurlijk ook! Bij KPN haal je de iPhone 17 ook in huis vanaf 792 euro.

iPhone 16: al vanaf 390 euro in huis

De iPhone 16 is met zijn heldere 6,1-inch oled-scherm, stevige Ceramic Shield-scherm, krachtige A18-chip, efficiënte batterij, én 48-megapixelcamera met macromodus voor scherpe close-ups een uitstekende keuze voor dagelijks gebruik.

Extra’s zoals de actieknop, cameraknop, usb-c, MagSafe-ondersteuning en Apple Intelligence maken het toestel ideaal voor wie snelheid en veelzijdigheid zoekt in een veelzijdige smartphone.

iPhone 16 bij webshops: al in huis vanaf 390 euro

De iPhone 16 (128 GB) kost normaal 969 euro, maar bij Bol scoor je hem nu al voor 655 euro, afhankelijk van de kleur. Voor de meeste besparing op de toestelkosten: bundel het toestel met een abonnement van Vodafone bij Belsimpel, en haal de iPhone 16 al in huis vanaf 390 euro. Dat is een besparing van maar liefst 265 euro ten opzichte van de huidige losse toestelprijs. ​

Gaat je voorkeur uit naar een kleinere databundel? Dan vind je de iPhone 16 het voordeligst bij Lebara via Belsimpel, in combinatie met een 10GB-abonnement. Je betaalt dan 609 euro voor het toestel en 8 euro per maand voor het abonnement.

iPhone 16 via een provider: al vanaf 624 euro in huis

Wil je de iPhone 16 met extra voordeel aanschaffen? Dan loont het om het toestel te combineren met een abonnement. Vaak ben je daarmee goedkoper uit dan wanneer je de iPhone los koopt.

Bij Vodafone kost de iPhone 16 momenteel 624 euro. Geef je de voorkeur aan KPN? Daar betaal je nu 696 euro voor hetzelfde toestel. Liever Odido, daar kost de iPhone 16 momenteel 780 euro.

iPhone 15: al vanaf 345 euro in huis

De iPhone 15 is een topkeuze voor wie een krachtige, stijlvolle smartphone zoekt die jaren meegaat, met de snelle A16 Bionic-chip voor vloeiende apps en games, plus een 48-megapixel hoofdcamera met ultragroothoeklens voor haarscherpe foto’s en video’s. Het strakke, moderne design biedt premium prestaties zonder de hoofdprijs.

iPhone 15 bij webshops: al in huis vanaf 345 euro

De iPhone 15 heeft een adviesprijs van 969 euro en is ondanks de lancering van de iPhone 16- en 17-serie nog steeds verkrijgbaar bij verschillende winkels. Het toestel blijft populair en is onder andere te koop bij Coolblue, Bol en MediaMarkt. Momenteel is Bol het goedkoopst, waar de iPhone 15 beschikbaar is vanaf 555 euro.

Met een 10GB abonnement van Lebara via Belsimpel betaal je slechts 8 euro per maand voor het abonnement, waardoor de toestelkosten voor de iPhone 15 uitkomen op 428 euro in plaats van de oorspronkelijke adviesprijs van 969 euro.

Heb je toch liever meer data? De iPhone 15 is op dit moment het goedkoopst bij Belsimpel in combinatie met een abonnement van Vodafone. Je haalt het toestel dan al in huis vanaf 345 euro.

iPhone 15 via een provider: al vanaf 576 euro in huis

Wil je de iPhone 15 voordelig op de kop tikken? Combineer het toestel dan met een abonnement bij je huidige provider. Bij KPN en Vodafone betaal je op dit moment 576 euro voor de iPhone 15. Bij Ben en Odido ligt de prijs iets hoger en haal je het toestel al in huis vanaf 600 euro.

