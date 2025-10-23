iPhone 15 fors in prijs gezakt: nu voor minder dan 500 euro

Ben je op zoek naar een nieuwe smartphone maar hoef je niet per se het nieuwste model? Dan is de iPhone 15 een slimme keuze. Dit toestel is nu flink in prijs gedaald en levert nog steeds prima prestaties. Hieronder vind je een overzicht van de beste deals.

iPhone 15: maar liefst 395 euro goedkoper

De iPhone 15 is ideaal voor wie een krachtige en stijlvolle smartphone zoekt die nog jaren mee kan. Dankzij de snelle A16 Bionic‑chip draait alles razendsnel, van apps tot games. De 48 megapixel-hoofdcamera legt details vast en zorgt samen met de ultragroothoeklens voor de beste kwaliteit foto’s en video’s. Met zijn strakke uiterlijk en indrukwekkende prestaties is de iPhone 15 een uitstekende keuze voor wie een top iPhone zoekt zonder de hoofdprijs te betalen.

→ Ook de iPhone 16 is in prijs gedaald

→ Lees meer over de iPhone 15 in onze review

De iPhone 15 heeft een adviesprijs van 969 euro en is ondanks de komst van de iPhone 16‑ en 17‑serie nog bij diverse winkels verkrijgbaar. Het toestel blijft populair en is nog te koop bij onder meer Coolblue, Bol en MediaMarkt. Het goedkoopste is momenteel Bol, waar je 619,99 euro betaalt.

Wil je de iPhone 15 zo goedkoop mogelijk aanschaffen, dan is een abonnement vaak de slimste keuze. In combinatie met een Unlimited‑abonnement van Vodafone via Belsimpel betaal je nu flink minder dan de adviesprijs. Zo kost de iPhone 15 met abonnement momenteel 474 euro. Heb je liever een kleiner abonnement met bijvoorbeeld 10GB, dan kies je het beste voor Hollandsnieuwe bij Belsimpel en je betaalt 515 euro voor het toestel.

iPhone 15 via een provider

Hoewel de iPhone 15 nog steeds bij alle providers te verkrijgen is, is-ie daar momenteel duurder dan een los toestel. Wil je toch een abonnement van één van deze partijen, dan raden we aan om een losse iPhone 15 te kopen met een sim only-abonnement of krijg meer korting door je bestelling te plaatsen via Belsimpel of Mobiel.nl.

Over de iPhone 15

De iPhone 15 is ook in 2025 nog een hele goede keuze. Het toestel heeft een helder 6,1-inch scherm, een krachtige A16 Bionic-chip en een indrukwekkende 48-megapixel camera. Hierdoor maak je scherpe en gedetailleerde foto’s en draait alles soepel, van apps tot games. Hoewel het niet het allernieuwste model is, blijft de iPhone 15 nog prima voor dagelijks gebruik en kun je er jaren mee vooruit dankzij de ondersteuning van diverse iOS-updates. De nieuwe usb-c-poort maakt opladen en dataoverdracht bovendien sneller en makkelijker.

Wat de iPhone 15 extra aantrekkelijk maakt in 2025 is de goede prijs-kwaliteitverhouding. Het is een wat betaalbaarder alternatief naast de nieuwste iPhone 16 en 17, zonder in te leveren op snelheid of design. Voor wie een krachtige en betrouwbare iPhone zoekt, en de nieuwste snufjes zoals Apple Intelligence niet per se nodig heeft, is de iPhone 15 ideaal.

Vergelijk eenvoudig prijzen en ontdek de beste deal met onze prijsvergelijker

Voor wie wil weten waar je de iPhone 15 het voordeligst kunt kopen: met onze prijsvergelijker vind je snel de beste aanbiedingen. Stel eenvoudig je voorkeuren in met slimme filters, en de beste aanbiedingen verschijnen direct bovenaan. Zo zie je in één oogopslag wat de beste aanbiedingen zijn voor jouw nieuwe toestel.