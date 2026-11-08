Action heeft dé gadget om er deze winter warm bij te zitten (en hij is spotgoedkoop)

Koude dagen op komst? Dan heeft Action misschien wel precies wat je zoekt. De winkel verkoopt een slimme gadget waarmee je er deze winter warmpjes bij zit. En de prijs maakt het extra interessant!

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Met deze slimme gadget van Action zit je er deze winter warmpjes bij

Nu de temperaturen buiten steeds verder dalen, is het wel zo prettig om het binnen lekker warm te hebben. Maar daarvoor hoeft niet meteen de verwarming in het hele huis aan. Action heeft namelijk een handige oplossing: een slimme glazen paneelverwarming van LSC Smart Connect. En met een prijskaartje van slechts 49,95 euro is deze gadget ook nog eens betaalbaar. Hieronder vertellen we je meer over de functies

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Verwarm je huis met deze slimme paneelverwarming van Action

De LSC Smart Connect glazen paneelverwarming is een elektrische verwarming met een vermogen van 1500 watt. Daarmee is het apparaat geschikt om kleinere ruimtes snel op temperatuur te brengen. Denk bijvoorbeeld aan je thuiskantoor, slaapkamer of woonkamer. Zo hoef je niet onnodig de centrale verwarming in het hele huis aan te zetten als je maar één kamer gebruikt.

Je stelt zelf de gewenste temperatuur in tussen de 5 en 35 graden. Dat kan eenvoudig via het ingebouwde led-display, maar ook met de LSC Smart Connect-app op je smartphone. Vooral die laatste optie is handig, want daarmee bedien je de verwarming ook op afstand.

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Zo kun je bijvoorbeeld een timer instellen of een persoonlijk weekschema maken. Daarmee bepaal je precies op welke momenten de verwarming aan moet staan. Ben je onverwacht een dagje weg? Dan kun je de instellingen gewoon via de app aanpassen.

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Strak design en handige veiligheidsfuncties

Naast de slimme mogelijkheden heeft de paneelverwarming ook een vrij modern ontwerp. Het apparaat is gemaakt van antracietkleurig gehard glas, gecombineerd met aluminium en kunststof. Daardoor past de verwarming gemakkelijk in verschillende interieurs.

Je kunt hem bovendien op twee manieren gebruiken. Met de meegeleverde voetjes zet je hem vrijstaand neer, maar je kunt hem ook met de inbegrepen montageset aan de muur bevestigen. Met een gewicht van 5,15 kilo is hij daarnaast eenvoudig naar een andere ruimte te verplaatsen.

Action stunt met een slimme en geluidloze verwarming

Ook aan de veiligheid is gedacht. Zo beschikt de paneelverwarming over oververhittingsbeveiliging, omvalbeveiliging en een kinderslot. Verder is er een handige openraamdetectie aanwezig. Zodra het apparaat plotseling koude lucht detecteert, schakelt de verwarming automatisch tijdelijk uit. Zo voorkom je dat je onnodig energie verbruikt terwijl er een raam openstaat.

Met een geluidsniveau van 42 decibel is de verwarming bovendien relatief stil. Houd er wel rekening mee dat een elektrische verwarming van 1500 watt bij langdurig gebruik behoorlijk wat stroom kan verbruiken.

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